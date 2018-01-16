解答新父母最关心的问题，不看会后悔！

如今，许多母亲在分娩三天后，就会精疲力尽地回家，根本没时间学习护理新生儿的知识。但不要过于担心和陷入照顾新生儿的细节，育姐就新手父母最关心的几个问题，帮助大家解答：

1.如何使哭闹的婴儿平静下来

用不了多久，你就能分辨出婴儿的饥饿声和疲劳的哭声。同时，首先要确定是不是该换尿布了、饿了、或是太热或是冷的。然后试着安慰他：

-护理他。

-把婴儿抱在怀里轻轻晃动着走路。

-抚摸他的头部或腹部，或给他一个温柔全身按摩。拍着他的背会释放被困的打嗝。

-带他出去玩一会儿。新鲜空气和新的环境常常会起到作用。

-唱歌或和他说话。

记住，过多的刺激会压垮孩子，让他哭得更厉害。降低你的声音，移动得慢一些，在昏暗的房间里拥抱孩子，会让他更舒适。

2.如何照顾脐带残根

脐带自然脱落需要两到三个星期，你要花更多的时间来清理这个区域。在这种情况下，就要让宝宝的脐带保持干燥。此外，使用新生儿尿布，但要避免覆盖脐带。每次更换尿布时，用酒精清洗这个区域也有助于使残肢干燥。

3.如何给宝宝洗澡

一周洗两到三次澡就足够了。用海绵洗澡通常会有效，尤其是脐带脱落之前。洗澡前，用你的手肘或手腕的内侧测试水温，准备好所有用品：毛巾、浴巾、婴儿肥皂和洗发水。坚持使用温和无味的婴儿配方产品。用手臂环抱宝宝，紧紧地抓住他腋下。特别注意在脖子、腋下和关节皱褶处，这些部位特别容易出现皮疹。虽然有些小朋友喜欢洗后按摩，但不需要用油和乳液，另外许多专家都告诫不要使用容易吸入的爽身粉。

4.怎么给宝宝穿衣合适

给宝宝穿着舒适的衣物，一般应该比成人多穿一层衣服。通常可以通过胸部或腹部温度来判断宝宝是否穿得不够暖和。你不能通过感觉孩子的手和脚来判断是否太冷，因为宝宝的循环系统还在发育。并不是所有的婴儿都能有效地出汗，但是潮湿的脖子可能预示着太热了，另外快速的呼吸频率也可能是过热的征兆。

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