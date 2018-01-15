盘点17年度“夺命玩具”，除了马尔姆抽屉柜还有这些……

去年10月，媒体又曝光一起儿童被宜家马尔姆抽屉柜倾倒而丧命事件。这已经是1989年来第8起儿童死亡案例。随后，宜家再次进行大规模下架抽屉柜，但范围只限美国和加拿大，不包括中国市场。为了孩子的安全，如果大家购买了此款柜子，不放心的话可要求退货。若坚持使用，那么一定要将其牢牢固定在墙上。

除了宜家马尔姆抽屉柜以外，还有很多玩具存在安全隐患，接下来我们一一来说：

NO.1 “火影忍者”飞镖

危险指数：

常见指数：

好多小朋友很爱看《火影忍者》，这个看着很酷的同款仿真武器自然很受欢迎。然而它整个质地是金属，分量也不轻，飞出去后杀伤力很大，容易伤到人！

NO.2 牙签弩

危险指数：

常见指数：

别看它“小巧玲珑”，杀伤力可不小，射出去以后轻轻松松穿透硬纸板扎破后面的气球。如果把牙签换成钢针更是不得了，可以扎进生猪肉几厘米深，甚至还能打入石膏板！这玩意一旦不小心射到眼睛里，后果不敢想象。

NO.3 指尖陀螺

危险指数：

常见指数：

这算是去年孩子们的“新宠”，号称能缓解心理焦虑。此类玩具款式多，玩法简单。但是，你看它的造型，尖锐的地方不少，叶片也很锋利，旋转起来很危险。

NO.4 巴克球

危险指数：

常见指数：

这款所谓的益智玩具由直径约5毫米的小磁珠组成，可以被随意组合成各种各样的形状。然而，它的磁力高达4000高斯，一旦被孩子误吞会穿过人体组织吸在一起，造成肠胃穿孔或阻塞，要做手术才能清除。若情况严重，甚至可引起血液中毒或死亡，太可怕了！

NO.5 波波球

危险指数：

常见指数：

去年，很多人爱上了这款网红气球。晚上，闪亮亮的波波球飘荡在夜空确实很好看，但却隐藏这巨大的危害！不少商家为了降低成本，在里面充入的是便宜的氢气，其遇打火机、烟头、暖炉等物品会发生爆炸，不仅可能烧伤孩子，还可能危及生命安全。

NO.6 水宝宝

危险指数：

常见指数：

水宝宝又叫水精灵、海洋宝宝，几十年来颇受孩子喜爱。一个个彩色的小珠子其实是一种吸水性树脂，含有有一定毒性的丙烯氰或丙烯酸酯。仅媒体曝出的孩子误食事件就有很多起，一旦进入人体会影响正常的消化功能，且无法自行排出可造成肠梗阻。

NO.7 钢珠磁性笔

危险指数：

常见指数：

它的好玩之处在于，笔和笔之间可以随意衔接，但同时也潜藏着危险。要是孩子不小心把笔两头嵌着的磁珠吞进肚就不好了。

NO.8 电人玩具

危险指数：

常见指数：

这原本是整人玩具，去年在各地中小学中流行起来。除了口香糖造型，还有圆珠笔、打火机等形式。它们里面有个加压装置，只要按下按钮，那么瞬间就会被其形成的脉冲波击中，全身发麻。根据实验发现，此类玩具瞬间峰值电压超过24V，有的甚至超过400V。

NO.9 臭气炸弹

危险指数：

常见指数：

这是一款玩具手雷，只要用手捏或脚踩后，过一会儿就会“爆炸”。其原理很简单：用外力把里面的液体包挤破，使液体和外面的固体粉末混合发生化学反应，产生大量CO₂撑爆外包装。

此类玩具释放的是硫化氢气体，孩子吸入可能会出现急性中毒和慢性器官损伤。而随着爆破包装内的化学药剂会溅出来，若进入孩子眼睛里可使视力受损。

NO.10 跳跳杆

危险指数：

常见指数：

很多家长把它当做健身器材，买来给孩子玩。但事实上，其存在不小的安全隐患。无论是弹簧、柳钉、底部缓冲垫、脚踏板等任何一处出现异常都会使孩子失去稳定摔伤。另外，据相关伤害案列表明，孩子长期玩此类玩具可致关节受损。

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