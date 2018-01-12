冲顶大会算啥，有娃的答对这12道题，才是真牛！

思聪老公掀起的全民直播答题大潮，

让不少人在（梦想）一夜暴富的路上前仆后继——

有定闹钟掐点儿的，

有抱着手机蹲等的，

有为了一次复活机会，

腆着个脸找 N 久没联系的老友的…

但叮当妈觉得，

对于咱有了娃的人来说，

把娃照料好了，

比什么都要难能可贵对不？

与其做着一夜暴富的梦，

倒不如做做下面这些母婴题，

看看你能得几分？

1. 大部分新生儿最理想的饮食是什么？

A. 母乳

B. 奶粉

C. 牛奶

答案：母乳。

母乳是婴儿成长最自然、最安全、最完整的天然食物，它含有婴儿成长所需的所有营养和抗体，可预防多种疾病，还能够增进亲子关系。如果母乳不足或没有母乳，那么可以选择添加婴幼儿配方奶粉，而牛奶无法被婴儿完全消化，其中含有的高浓度蛋白质、矿物质会对新生宝宝稚嫩的肾脏造成压力，对胃肠道黏膜造成刺激，所以 1 岁内不要喂宝宝纯牛奶。

2. 辅食一般在健康婴儿什么月龄段开始进行添加？

A. 3～8 个月

B. 5～9 个月

C. 4～6 个月

答案：4～6 个月

不同月龄的宝宝，由于消化吸收的功能和营养需求存在一定的差别，在选择食物的质地方面，也有很大的差异。美国儿科协会认为，当宝贝不再出现挺舌反射（勺子或其他物品伸入宝宝口中，宝宝用舌头外推）时，就可以开始添加辅食了，这个月龄大概在 4 个月之后。不过这个时候主食仍然是母乳（婴幼儿配方乳），辅食只能作为辅助、补充和过渡哦。

3. 新生宝宝每天的睡眠时间大约有多少个小时？

A. 10～14 个小时

B. 12～15 个小时

C. 16～20 个小时

答案：16～20 个小时

新生宝宝平均每天睡眠长达 16～20 个小时左右，每个睡眠周期约 45 分钟，在一个睡眠周期中，浅睡和深睡时间约各占一半。新生儿大多数时间是在睡觉，并由一个睡眠周期进人另一个。此外，他们每 2～4 小时醒来要吃奶，并睁开眼觉醒数分钟到1小时，昼夜节律尚未建立，妈妈在这个阶段会很辛苦。

4. 人体哪一个部位的温度最接近人体内部的温度？

A. 口腔

B. 腋窝

C. 直肠

答案：直肠

正常体温温度：腋窝 < 口腔 < 直肠。一般我们检测的“体温”，是指人体内部的温度，最直接的方式就是测定肛门内温度。如果以口腔或腋下测得的结果为准，那么判断体温高低的标准就不同了。

5. 如果宝宝脸上出现痂皮，应该如何护理？

A. 用力搓洗

B. 涂抹肥皂然后清洗

C. 用消毒后的食用植物油涂抹滋润后清洗

答案：用消毒后的食用植物油涂抹滋润后清洗

宝宝刚出生时，身上都会覆盖一层油脂，这是一种由皮肤和上皮细胞分泌物所形成的黄白色物质。如果宝宝出生后不洗头，时间一长，这些分泌物和灰尘聚集在一起就会形成较厚的乳痂。另外，也可能受母体激素分泌的影响，宝宝出生时头部皮脂分泌过多，凋亡的皮肤细胞脱落在头皮上，就形成了乳痂。乳痂一般在 4~6 个月之后会脱落干净。

如果要清洗乳痂，可以将食用植物油加热消毒，放凉后轻轻涂抹在宝宝的乳痂上面。不要立刻清洗，让植物油充分泡软乳痂之后，薄的就会自行脱落，厚的可能还是要涂抹多一点植物油。最后，用婴儿洗发乳将宝宝头顶上的油污清洗干净。

6. 母乳或其他婴幼儿配方乳喂养的宝宝便便一般是什么颜色？

A. 黄色、黄褐色

B. 红色、黑色

C. 白色、绿色

答案：黄色、黄褐色

在宝宝刚出生时，粪便的颜色是深绿或者墨绿色，没有臭味，在进食母乳后，大便会发生变化，颜色上由绿色向黄绿色过渡，最后变成金黄色。如果进食的是配方奶，便便颜色会淡于金黄，以土黄色多见，甚至会发绿。颜色变化是其中一个表象，妈妈可以多观察宝宝便便的形状、质地、颜色，来判断宝宝的健康状况。

7. 宝宝乳牙完全生长，一共大约有多少颗？

A. 16颗

B. 28颗

C. 20颗

答案：20颗

一般来说，宝宝会先长下排的牙齿，然后再长上牙，一般来说是按照中切牙、侧切牙、乳牙、尖牙、臼齿的顺序来。只有 20 颗牙齿全部萌发，出牙过程才算结束。

8. 以下哪一项不属于一类疫苗？

A. 乙肝疫苗

B. 百白破疫苗

C. 口服轮状病毒疫苗

答案：口服轮状病毒疫苗

第一类疫苗，为政府免费提供的疫苗。包括卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、无细胞百白破疫苗、白破疫苗、麻风疫苗、麻腮/麻腮风疫苗、A 群流脑疫苗、A+C 群流脑疫苗、乙脑疫苗和甲肝疫苗等。

第二类疫苗，是由公民自费并且自愿受种的其他疫苗，如B型嗜血流感杆菌疫苗、灭活脊灰疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗、口服轮状病毒疫苗等。此外，还有些自费的麻腮风、百白破、流脑结合疫苗等可以替代一类疫苗。

9. 当婴幼儿被异物堵塞气管，父母应当采用什么办法急救？

A. 扣嗓子催吐

B. 倒置摇晃

C. 海姆立克急救法

答案：海姆立克急救法

扣嗓子、倒置摇晃都是错误且非常危险的急救措施，有可能让异物卡得更深，宝宝也会更难受。采用海姆立克急救法是最靠谱、最有效的急救措施：救护人可以坐在有靠背的椅子，把孩子抱起来放在腿上，一只手捏住孩子颧骨两侧，手臂贴着孩子的前胸，另一只手托住孩子后颈部，让其脸朝下，趴在救护人膝盖上。在孩子背上拍 1-5 次，并观察孩子是否将异物吐出。

如果经过上述操作，异物没出来，那么就把孩子翻过来，并使患儿骑在抢救者的大腿上，面朝前。抢救者以两手的中指或食指，放在患儿胸廓下和脐上的腹部，快速向上重击压迫，但要很轻柔。重复，直至异物排出。

10. 被宠物咬伤后，第一步急救措施应该做什么？

A. 打狂犬疫苗

B. 酒精消毒

C. 伤口挤压出血

答案：伤口挤压出血

很多妈妈看到宝宝被宠物咬伤，一定会着急送宝宝去接种狂犬疫苗，但家庭护理其实重要，伤口的正确处理是防止发病的关键，越早越好。在赶往医院之前，可以按照以下步骤进行操作：

（1）将伤口挤压出血；

（2）用浓肥皂水反复冲洗伤口；

（3）用大量清水冲洗；

（4）擦干后用5%碘酒烧灼伤口；

（5）尽早注射狂犬疫苗、狂犬病血清和破伤风抗霉素。

11. 婴幼儿的全身骨骼数量与成人比，谁更多？

A. 成人多

B. 婴幼儿多

C. 一样多

答案：婴幼儿多

婴儿骨骼数量多于成年人。成年人体内拥有 206 块骨头，但婴儿的数量会多些。一个新生儿的骨架大约由 300 个不同的部位构成，它们是骨骼和软骨的混合物。软骨会最终固化为骨骼，这一过程被称为骨化。随着时间的推移，婴儿体内“额外”的骨头会融合形成更大的骨头，到成年时骨骼的总数量就减少到 206 块。

12. 下列哪些维生素，不属于水溶性维生素？

A. 维生素 B1

B. 维生素 C

C. 维生素 E

答案：维生素 E，维生素 E 是脂溶性维生素。

如果您答对——

3题以下：

弱弱地问一句：您是爸爸吗？

4～5题：

菜鸟新手，还要继续加油哦～

6～7题：

育儿老司机，宝贝好妈咪！

8～10题：

育儿小达人，学习很认真

11～12题：

您老公上辈子一定是拯救了银河系！

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