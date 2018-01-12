冬季宝宝易生病 防范秘籍来了

冬季天气比较寒冷，抵抗力弱的宝宝很容易受到病菌的侵袭生病。所以新妈在护理宝宝时要注意下面几个事项：

根据天气情况，及时增减衣物

冬季天气变化比较大，稍微不注意宝宝就生病了。所以家长要根据天气情况及时给宝宝增加衣物。别以为穿得越多越好，孩子穿得太多也会导致感冒。孩子从室外进入室内，尤其是进入空调房间后，建议脱去外套。运动之后倘若淌汗，要及时擦拭身体，必要时更换衣物。

宝宝的温度自我调节能力还不是很完善，稍微不注意，就会导致宝宝生病。家长要给宝宝穿透气性好的袜子，出去要戴帽子抵御寒冷，另外可以戴口罩来预防呼吸道传染病，但不要过度以免降低孩子对冷空气的适应能力。

加强维生素摄入

家长要多给孩子吃富含维生素A、维生素C的蔬果，维生素A可以提高孩子的耐寒能力，同时也能保护呼吸道与消化道粘膜。富含维生素A的食物包括动物肝脏、鱼类、蛋类，南瓜、紫菜等等。婴幼儿可以在医生的指导下适量补充维生素A制剂。缺少户外运动的宝宝，很容易出现缺乏维生素D的情况，建议家长也要及时给宝宝补充。

多晒太阳，坚持户外锻炼

长时期待在室内，宝宝抵抗力变差，容易引发患病。所以在寒冷冬季，天气好的时候，家长要多带孩子去户外锻炼半小时到1个小时，提高孩子的免疫力与抵抗力。不过，雾霾天较多时，家长要少带宝宝去公共场所，注意个人卫生，防止病从口入。

保持室内空气流通

冬季，门窗紧闭，室内空气不流通，宝宝很容易受到病毒侵袭。所以就算是在寒冷冬季，家长也要每天定时开窗换气，上午9点~11点或下午2点~4点为宜，每次持续20分钟左右。孩子的衣被要经常洗晒，保持清洁，室内保持空气湿度，在使用加湿器或是空调之前，要清洗消毒，以免滋生细菌和病毒。

合理安排膳食

冬季，要多给宝宝吃高热量且富含蛋白质的食物，比如蛋类、豆制品、肉类、牛奶以提高身体的抵抗力，冬季孩子所需的能量与其他季节所需的能量相差不大，如果吃过多的高蛋白高脂肪食物有可能造成身体负担。

避免宝宝积食

很多家长因为害怕宝宝吃不饱，所以会不停地让他们吃，这样很容易西造成宝宝积食、便秘，因此务必要注意饮食安排的合理性。

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