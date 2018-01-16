宝宝喝水讲究多，这些超级干货你不能错过！

前段时间，朋友圈疯传一张“宝宝每日饮水量”的图。达妈看了只想说，如果真的这么做不出问题才怪，过犹不及啊，甚至危害更甚！

☛ 喝水真的多多益善吗？

小心水中毒

宝宝当然需要摄入水分，但必须适量。要知道，宝宝肾脏功能发育还不成熟，若喝水过量会使钠被过度稀释，这样的话体内多余的水分难以被排出，轻则可引起水肿、无力、抽搐等，重者可造成肾衰竭。

即便情况没那么严重，喝太多水也不是好事。宝宝的胃容量很有限，水喝多了占据太多胃容量，喝奶量自然会受到影响，时间久了可致营养不良。再一个，宝宝喝太多水肾脏负担会加重，迫使他从睡梦中醒来，影响睡眠。

一般来说，建议在宝宝患腹泻、发热、手足口病等时，适当多喝水。

☛ 宝宝何时喝水？喝多少？

宝宝需不需要喝水？看看他的尿。

1. 看尿量

若小宝宝每天用掉6—8片纸尿裤，或者更多，那么说明他水分充足。宝宝大一点一天一般尿6、7回。若宝宝清醒时，4、5个小时不尿尿，或者尿量很少、特别黄，那么可能缺水了。

如果宝宝排尿频繁，但每次尿量很少，甚至只有几滴，要么是排尿习惯不好，要么是因为尿路感染所致。提醒大家，若宝宝突然排尿频繁，请及时带其就医。

2. 看颜色

尿液透明无色，说明宝宝水分充足；尿液发黄，说明宝宝需要补水。不过，有时候宝宝尿液不少但颜色黄，可能是因为补充VB族补充或摄入过量。

另外，若孩子有前囟、眼窝凹陷，皮肤干燥缺乏弹性，哭闹眼泪少或没眼泪等情况，说明缺水比较严重。

婴幼儿水分摄入总量参考值

其实，宝宝每天喝多少水没有绝对化的标准，特别是以喝奶或配方奶为主的婴幼儿。请记住，宝宝补充水分≠直接喝水，年龄越小的宝宝越要控制喝水量。

0—6个月宝宝

正常情况下，宝宝可以从母乳或配方奶中获取充足的水分，无需额外补水。

6—12个月

宝宝每天总计需要900ml的水分，其中一半甚至更多来自母乳或配方奶，剩下来自粥、面条等辅食中的水分。大家可以额外给宝宝补充少量的饮用水。

1—3岁宝宝

宝宝每天总计需要1300ml的水分，而奶量、三餐含水分别在500ml左右，剩下的需要通过喝水来补充，也就是宝宝每天需喝大概300ml的饮用水。

☛ 宝宝适合喝什么样的水？

✔ 白开水、千滚水、纯净水

白开水不用说，大家都知道它适合给宝宝喝。至于千滚水，这几年被妖魔化。其实，即便自来水被反复加热20次，所含有的亚硝酸盐也只有0.038mg/L左右，远低于国家生活饮用水的亚硝酸盐安全标准小于 1 mg / L，大家不用太过担心。

纯净水呢，有家长担心宝宝喝它补充不到微量元素和矿物元素。Emmmm，大家想多了，宝宝补充这些营养素主要可不是靠喝水。所以，纯净水也可以放心喝。

✘ 阴阳水、鲜榨果汁、饮料

所谓的阴阳水指的是烫嘴的白开水兑自来水，不是兑凉白开哦~烫嘴的白开水和凉白开都是煮沸的自来水，兑一兑没问题。

若想让宝宝喝鲜榨果汁，那么请稀释3—5倍，不然会使宝宝摄入太多的果糖。但即便如此，也不建议宝宝天天喝自家做的100%鲜榨果汁。

而饮料，无论小宝宝还是大宝宝，还有各位宝宝，都不建议过多摄入。

☛ 宝宝需要多喝热水吗？

我们来分情况看哦~

冲泡配方温度

一般来说冲泡配方奶的温度在40—60℃。提醒大家，这只是冲泡温度，冲泡好了以后要放温再给宝宝喝。

建议大家先看产品说明，根据说明冲泡奶粉。

饮用水温度

西方人从小喝冰水，这里我们就不说啦~对于我们中国的宝宝来说，天热时可以给他准备和室温差不多的白开水，而天冷时建议让他喝40℃左右的白开水。

提醒大家，无论什么季节都不建议让宝宝喝过热或过冷的水，否则会使他们娇嫩的胃粘膜受伤，影响消化能力。

另外，据相关研究发现，煮沸后冷却至20—25℃的白开水，比较容易进入细胞内，可促进新陈代谢，增强免疫力。

以上就是关于宝宝喝水的几大基本知识，大家都搞清楚了吧？

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