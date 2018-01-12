大S一个月廋了20斤，产后廋身究竟该怎么吃？

生了娃以后，很多宝妈身材变了样，不少女明星也在劫难逃。比如大S（徐熙媛），自从生下儿子后一直被各路吃瓜群众吐槽变胖，但人家最近大变样哦~近日，汪小菲再炫妻，狠夸老婆有主见有毅力，一个月瘦了十公斤。天哪，大S究竟是怎么做的呢？

大S在接受媒体采访时，爽快公开了自己最近一个月的瘦身方法以及餐单，大家赶紧来围观。

大S表示，自己现在只吃早饭和午饭，并且按照营养师推荐的食谱来选择食物。至于每顿吃多少，她在营养师建议的基础上又砍掉一半。早餐原本该吃半个火龙果和一罐无糖优酪乳，可她只吃四分之一的火龙果和半罐无糖优酪乳。午餐呢，她也不吃米饭，只吃2碗烫青菜和2片肉片。

除此以外，大S还坚持做运动。她请了老师到家里上课，每个星期2次个1小时的瑜伽、皮拉提斯，以及1次1小时的伦巴以及重训。为了减肥，大S真是够拼的！

现在，大S已经瘦下来了，能穿上最小号衣服，以前的衣服全部都送给了自己的妈妈。大S还特别提醒粉丝，假如廋身一直没有成功，最好去医院做一下体检。只有找到问题所在，就能“对症下药”。

大S成功瘦身，除了有顽强的毅力外，也离不开科学的饮食。下面就告诉大家产后减肥要怎么吃，一起来了解下吧！

食物

魔芋、芹菜（唐芹比西芹效果更好）、冬瓜、莴笋、黄瓜、豆芽、萝卜、苹果、胡萝卜、韭菜、洋葱等蔬果，虾、章鱼、海参、海蛰、蛏子等小水产品，香菇、金针菇、草菇、蘑菇等菌类，还有豆制品、海带、大蒜等。

食谱

1．菠萝莴笋沙拉

食材：莴笋，菠萝，苹果，葡萄干，小西红柿，沙拉酱。

做法：

（1）把莴笋、菠萝、苹果切成块，和小西红柿一起放进容器里搅拌。

（2）在容器里淋上一些沙拉酱，再撒上一些葡萄干，即可取出食用。

功效：菠萝含有人体必需的矿物质和维生素，极易被人体吸收利用。另外，菠萝的酸性特质和果汁能快速溶解脂肪并排出体外，对产后瘦身减肥很有帮助。

2．哈密瓜蛊

食材：哈密瓜，西洋芹，蛋，红萝卜。

做法：

（1） 将哈密瓜洗净，从上端横切，挖出里面的籽。

（2） 鸡蛋打散，加少量的水；红萝卜去皮，切成小丁；西洋芹洗净，切成小丁。

（3）把红萝卜和西洋芹倒进蛋液里，接着连同蛋液一起倒进哈密瓜肚子里。

（4）把哈密瓜放入蒸锅，盖上锅盖用大火蒸至蛋液凝固，即可。

功效：哈密瓜含有较多水分和高纤维，食用后极易产生饱腹感，有利于产后节食减肥。

3．黑木耳红枣汤

食材：红枣，黑木耳，白糖。

做法：

（1） 红枣去核洗净，黑木耳洗干净，备用。

（2）将洗净的红枣和黑木耳倒进砂锅里。

（3）在砂锅里加入适量的白糖和水，煮60分钟左右，即可。

功效：黑木耳含有的植物胶质能吸附体内脂肪和杂质，不但能帮助妈妈快速廋身减肥，还能起到清肠排毒的效果。

育姐提醒各位妈妈，产后想要恢复身体，请不要太捉急，最好从分娩6周后开始，并遵循均衡营养的原则。

1.坚持母乳喂养

母乳分泌会消耗很多囤积在体内的脂肪。如果身体条件允许，妈妈们一定要坚持给宝宝母乳喂养，这样对廋身很有帮助滴！

2.控制热量摄入

坚持母乳喂养，除了要摄取充足的热量，还要补充营养元素。经常在外吃可能有热量摄入过高的问题，建议大家尽可能在家烹煮食物，争取控制好热量的摄入。

3.改变进食顺序

蔬菜碰到水会发生膨胀，极易让胃产生饱腹感。大家不妨先喝汤，再吃蔬菜，最后吃面、饭、蛋白质等。

4.一日三餐定时定量

大S为了瘦身不吃晚饭，育姐不建议大家跟她学哦~要知道，不吃晚饭或一天只吃两顿饭，会拖慢人体的新陈代谢。若是饿狠了，反而会吃得更多。因此，大家还是定时吃三餐吧。不过，晚上活动度降低，可以适当少吃一点啦~

5.吃血糖上升慢的食物

血糖上升快会刺激胰岛素分泌，让血糖转化成脂肪贮存在体内。建议大家少吃蛋糕、糖果等让血糖上升速度快的食物，而是选择白面包、白米饭、糙米、胚芽米等等血糖上升速度慢的食物。

6.补充均衡营养素

不少妈妈在瘦身时只吃蛋白质，不吃碳水化合物，其实这是不对的！长期不吃碳水化合物不但会影响母乳喂养，还有可能发生酮中毒不利于身体健康。育姐提醒大家，在减肥时一定要均衡摄入各种营养元素，而水果蔬菜分量应占最高。

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