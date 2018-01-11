找不到ipad 愤怒妈妈毒打女儿

据英国《每日邮报》1月8日报道，日前阿根廷一名母亲被受社会各界指责。原来，这名妈妈因为找不到ipad便质疑3岁女儿，之后更是毒打女儿。而孩子被殴打的视频在网上流传开来，引起了社会各界的关注。

找不到ipad 妈妈怒打女儿

据了解，该事件发生在阿根廷东部布宜诺斯艾利斯省巴伊亚布兰卡市，当时这名妈妈找不到平板电脑，于是她将目标锁定在3岁女儿身上。刚开始，妈妈先是连续对着孩子屁股抽打，训骂孩子“偷”ipad。之后要求孩子把ipad交出来，否则就会杀了她。女童备受惊吓，小声呜咽，缩成一团。

妈妈见状愈发愤怒，竟然揪着孩子的头发直接吊起从床上拿下，之后还用脚踹她，大骂着走开。小姑娘哭得撕心裂肺，让人很是心疼。

孩子被解救 妈妈被调查

该视频被po在网上后，很多网友表示震惊和愤怒。当局相关部门工作人员立即采取行动，将三岁女童和她的两个弟弟妹妹从家中带走，由专业的社会服务人员照顾。而孩子的妈妈因为涉嫌虐待儿童而被警方调查。

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