女人做到这5点，老公回家勤，孩子更亲近！

一个完美的仙女妈妈，往往让老公捧在手心里宠，让孩子备受喜爱和崇拜，那么应该如何做到呢？接下来育姐就给大家出谋划策：

包揽少一点

凡事亲力亲为的妻子，

不仅身累还心累，

带娃就够耗费心血了，

再包揽一切家务琐事…

你又不是保姆，

更不是超人！

该勤快的时候就勤快，

能偷懒的时候就偷懒，

让孩子和老公做些力所能及的事情，

反而会让整个家庭更加和谐哦！

打扮美一点

有些人总说当了妈还打扮什么，

叮当妈这暴脾气可就忍不了了，

女人外貌保质期就那么些年，

不趁着大好年华好好保养打扮，

难道等老掉牙了追悔莫及吗？

美丽的女人让老公依恋，

美丽的妈妈让孩子崇拜，

在这个颜值当道的社会，

不得不承认外貌会影响你的心情，

也会影响别人对你的看法。

倒不是说非要穿金戴银浓妆艳抹，

而是要收拾得清爽有风采。

爱好丰富点

有的妈妈一天带娃拾掇下来，

觉得身心俱疲，

总把闲暇时间全贡献给了手机电视剧，

这样的娱乐当然应该有，

但不应该是生活的全部。

建议宝妈们多培养点兴趣爱好，

集邮绘画音乐手帐缝纫超轻黏土…

随便多一个爱好就能让你觉得——

世界很丰富多彩，

世界不只有老公和孩子，

拥有家庭并不是人生的终结。

埋怨少一点

有的妈妈容易开启怨妇模式，

这样做既憋屈了自己，

也惹得老公孩子嫌弃。

易燃易爆炸也不可取，

虽然情绪是发泄了，

却容易伤感情。

其实只要多一点赞美和认同，

当妈的生活也可以不那么灰暗。

孩子犯了错别急着发火，

这只是孩子成长中的一次小挫败。

老公下班回家别只顾着埋怨，

多一点理解和宽容，

出了问题坐下来好好沟通。

态度坚决点

温柔并不代表懦弱，

温柔妈咪也需要有底线。

不要对孩子百般容忍，

一味地娇惯纵容无异于杀子，

该批评教育的时候就得严肃一点。

丈夫的所作所为触犯到你的底线，

也一定要敞开天窗说亮话，

千万不要为了家庭过于隐忍。

即便你是妻子是母亲，

也拥有享受幸福的权利。

温柔美丽，坚毅大方，保留自我。

婚姻既是家庭的携手共进，

也是一个人漫长的征途。

希望每位妈咪认真爱自己的家庭，

也要认真爱自己哦！

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