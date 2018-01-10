夏洛特小公主入园啦~造型好萌呀

据外媒报道，今年1月8日，2岁半的英国夏洛特公主入园啦~出门前，妈妈凯特王妃掌镜，给小公主拍照留念。

小公主上幼儿园，学习艺术和音乐

据悉，小公主就读的威科克斯幼儿园(Willcocks Nursery School)离肯辛顿宫很近，只有几分钟车程。

威科克斯幼儿园设有诗歌课、陶艺课、法语课，每个学期的学费是3000英镑（约合4080美元）。据幼儿园透露，小公主周一至周五下午入园上课，将参加艺术和音乐类课程和活动。

晒入学首日照，打扮淑女可爱

1月8日，伦敦天气寒冷，一身小淑女LOOK的小公主十分俏皮、可爱。只见她身穿红色大衣，脚穿同色系小皮鞋，背上还背着一个粉色的小书包，脸上洋溢着开心的笑容。

据了解，夏洛特公主是英国皇室的第四顺位继承人。她的哥哥乔治王子在去年9月进入私立学校托马斯巴特西(Thomas’s Battersea)学习。他们的妈妈凯特王妃已怀孕6个月，预产期是今年4月。目前，王室还没有公布凯特王妃怀的是男孩还是女孩。

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