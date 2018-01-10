给宝贝挑瓶好酸奶 这些功课要做足

生活中，很多小孩子都喜欢喝酸奶。酸奶确实是个好东东，不仅能够够补钙，还能预防腹泻、促进脑发育，关键它的口感也很赞呐，酸酸甜甜备受孩子们的喜爱。不过，关于如何挑酸奶，可是有不少功课需要做，我们一起来看看吧~

宝宝什么时候可以添加酸奶？

答：国外：6个月以后；我国：1岁以后。

我国婴幼儿膳食指南建议——1岁以上的宝宝才能添加酸奶，且1~3岁宝宝的主要奶类来源依然是母乳或配方奶粉。

主要考虑1岁以内宝宝的肠胃消化功能较弱，酸奶又是冷藏食品，故建议等宝宝大一点再逐步添加酸奶，避免引起腹痛、腹泻等不适症状。

酸奶、牛奶，谁是补钙小帮手？

你知道吗？制作酸奶对原料奶的要求比纯牛奶更高！所以民间常有酸奶比牛奶好的说法。实际上，发酵前后，钙和矿物质的含量并不会发生变化，但发酵后会产生乳酸，而乳酸可以促进人体对钙、磷的吸收。

乳酸菌不仅仅可以帮助消化，还会在发酵过程中产生乳糖酶，因此，哪怕是乳糖不耐受的宝宝，也可以食用酸奶。

挑选酸奶的注意事项

1.少糖（低碳水化合物）高蛋白

记住，糖含量越高，蛋白质含量越少。此外，糖分过高，容易引发宝宝肥胖等问题。

2.注意生产日期，越新鲜越好

酸奶中的活性乳酸菌，只有在0-4℃的环境下，才可以存活，且随着时间的流逝和温度的升高，活性乳酸菌会逐渐死亡。

生产14天后的酸奶，其活性乳酸菌含量仅为最初的1/10。

很多酸奶在打广告时，都会声称自己含有xxx个有益菌，其实，能进入人体肠道并存活下来的有益菌，根本就可以忽略不计。

所以，不用太在意这些啦。

注意：常温存放的酸奶中，不含有活性乳酸菌。

3.原味酸奶更好

原味酸奶的添加剂较少，对肠胃较弱的宝宝来说，更合适。

只有发酵乳才是真酸奶

最最关键的是，超市五花八门的酸奶品类中，只有发酵乳才是真酸奶，其他都是“假酸奶”。

除了看酸奶包装上是否标明发酵乳字样以外，我们还可以看成分表——

1.酸奶中，蛋白质含量需≥2.3g/100ml；

2.必须含有保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌。

包装上注明风味发酵乳的，基本上可以和饮料划到一起去了，因为除了酸奶，还有很多添加剂。

所谓的布丁、慕斯酸奶，实际上等同于甜点，糖分较高，也不适合小宝宝。

活性乳酸菌也属于饮料类，不是真酸奶。

看完这些，你会挑选酸奶了吗？

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