这里有一份孕期健康饮食指南，麻烦查收！

怀孕是你创造新生命的一段美丽而特殊的时光。在此期间，你的热量和营养需要增加以支持宝宝的生长发育。摄入营养丰富的优质食品，以及注意避免伤害宝宝的食物很重要。这里有一份关于怀孕期间健康饮食的详细指南，请注意查收：

孕妇应该吃多少

怀孕期间体重增加是正常的。事实上，这正是胎儿成长的最好迹象。当然，这意味着你需要比平时多吃一点。怀孕期间，你的身体会更有效地吸收食物中的营养，所以你在怀孕初期（头三个月）里实际上不需要额外的热量。怀孕期间暴饮暴食会增加宝宝以后的肥胖风险，过量的卡路里也会使体重过重。这会增加怀孕期间患糖尿病的风险，称为妊娠糖尿病。怀孕期间的高血糖甚至会增加流产、出生缺陷和脑部发育问题的风险。

多吃蛋白质

蛋白质是怀孕的必需营养素。对胎儿的器官和组织以及胎盘的发育是必要的。蛋白质还可以用来构建和维持母体的许多组织，包括肌肉。在怀孕期间，蛋白质摄入量需要每天增加25克左右，这意味着双胞胎的母亲应该每天多吃50克蛋白质。每餐中一定要包括高蛋白食物，如肉、鱼、蛋或奶制品。植物食物如豆类、扁豆、豆腐、坚果和种子也是很好的高蛋白来源。

摄入足够的碳水化合物和纤维

碳水化合物是母亲身体的热量来源，也是宝宝的主要能量来源。包括全谷类，豆类，水果，淀粉类蔬菜，乳制品或乳制品等替代植物牛奶和酸奶。纤维在怀孕期间尤为重要。这是因为它有助于减少食欲，保持血糖水平稳定，减少在怀孕期间经常出现的便秘。

摄入健康的脂肪

脂肪对婴儿的成长至关重要，因为它有助于胎儿大脑和眼睛发育。它也使你的身体更容易产生足够数量的性激素和吸收脂溶性维生素A，D，E和K.。Ω-3脂肪酸，尤其是二十二碳六烯酸（DHA）对宝宝的大脑发育特别有益。它们还可以降低早产风险，预防产后抑郁症。

获得足够的铁和维生素B12

铁是一种矿物质，促进氧气进入细胞，包括成长中的胎儿的细胞。维生素B12也是产生红细胞的必需物质，对神经系统的生长和功能非常重要。怀孕期间血容量的增加，这也增加了每天需要消耗的铁和维生素B12的量。营养不良的饮食会使你更加疲劳，更易遭受病菌的感染。它也增加了早产、出生缺陷或低出生体重的风险。

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