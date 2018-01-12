冬天和暖粥更配哦~宝宝吃了少生病

冬天干燥寒冷，适合给孩子准备一些温热的汤汤水水，不仅好消化，还能驱寒暖身，起到滋补养身的作用。这里给大家推荐9款适合孩子冬天食用的美味营养粥，一起来看看吧。

♥ 明目补锌：南瓜玉米粥

食材：南瓜，甜玉米，大米(或小米)。

做法：

1. 大米(或小米)淘洗后，浸泡半小时左右；南瓜洗净，去皮，切成小块；玉米洗净，剥粒。

2. 取锅，加大米(或小米)和适量清水烧开，放入南瓜、玉米改小火熬煮45min左右，直到粥粘稠即可。

功效：此粥有健脾祛湿、明目护眼、补钙补锌之效，适合视力疲劳或用眼过度的孩子食用。

♥ 滋阴润燥：鸡蛋蔬菜粥

食材：大米，鸡蛋，青菜，盐少许。

做法：

1. 将淘洗浸泡好的大米放入锅中，加适量清水熬煮成粥。

2. 将鸡蛋在碗中打散，慢慢淋入粥中，同时要搅拌，然后再放入青菜熬煮3—5min。

3. 调入少许盐，即可。

功效：此粥富有营养，有补脾和胃、滋阴润燥、促进消化之效，适合营养不良的孩子食用。

♥ 风寒感冒：葱白粳米粥

食材：葱白，生姜，大米，白糖适量。

做法：

1. 大米淘洗后，浸泡半小时左右；葱白去外皮，洗干净，切成段；生姜洗净，去皮，切成片。

2. 取锅，加大米和适量清水开火，等水烧开后放入葱白、生姜，再改小火熬煮成粥。

3. 调入少许白糖，即可。

功效：此粥有解表散寒，和胃补中，适合风寒感冒患儿食用。

♥ 养血健脑：小米红枣粥

食材：小米，红枣，红糖适量。

做法：

1. 小米淘洗后，浸泡半小时左右；红枣洗净，去核，切成小片。

2. 取锅，放入小米和红枣，加适量清水，大火烧开后转小火熬煮成粥。

3. 加少许红糖，待其融化后即可。

功效：此粥有补气养血、健脾养胃、安神健脑之效，适合体虚、睡眠不好、贫血的孩子食用。

♥ 补血益智：红豆花生粥

食材：红豆，花生，大米，冰糖适量。

做法：

1. 大米淘洗后，浸泡半小时左右;红豆、花生洗净，用冷水浸泡回软。

2. 取锅，加红豆、花生、大米和适量清水大火烧开，再改小火熬煮成粥。

3. 加少许冰糖调味，即可。

功效：此粥富含VB族、微量元素和蛋白质等，有养胃、补血、益智之效，很适合孩子食用。

♥ 养肝明目：菠菜猪肝粥

食材：肝，菠菜，大米，盐少许。

做法：

1. 大米淘洗后，浸泡半小时左右；猪肝切成薄片，放入凉水浸泡去除血水；菠菜洗净，切碎。

2. 取锅，加大米和适量清水熬煮成粥，放入猪肝、菠菜搅匀煮至猪肝熟透。

3. 调入少许盐，即可。

功效：此粥可补铁补血、养肝明目，孩子食用不仅可以促进新陈代谢，促进生长发育，还能预防贫血、夜盲症。但不宜吃太多，建议1周至多吃一次。

♥ 补脾止泻：山药瘦肉粥

食材：铁棍山药，猪肉，大米，盐少许。

做法：

1. 大米淘洗后，浸泡半小时左右；猪肉洗净，切成小丁或末；山药去皮，洗净，切成小块。

2. 取锅，加大米和适量清水熬煮成粥，再放入山药、猪肉搅匀煮至山药、猪肉熟透。

3. 调入少许盐，即可。

功效：此粥有滋补脾肾、敛汗止泻、促进消化之效，适合体虚、消化不好容易腹泻的孩子食用。

♥ 开胃消滞：陈皮大米粥

食材：陈皮，大米。

做法：

1. 大米淘洗后，浸泡半小时左右；陈皮洗净、切成细丝。

2. 取锅，加大米、陈皮和适量清水熬煮成粥。

功效：此粥有去寒理气、开胃消滞、燥湿化痰之效，适合消化不良、不思饮食的孩子食用。

♥ 强身健体：胡萝卜牛肉粥

食材：牛肉，胡萝卜，大米，盐少许。

做法：

1. 大米淘洗后，浸泡半小时左右；胡萝卜洗净，去皮，切成碎末；牛肉洗净后，用清水浸泡大概20min，再剁成末；

2. 取砂锅，加大米和适量清水大火烧开，再改小火熬煮。

3. 煮至浓稠时，加入胡萝卜、牛肉改大火煮开，然后改小火继续煮一刻钟左右。

4. 调入少许盐，即可。

功效：此粥有养脾胃、强筋骨、除湿气之效，孩子食用有利于促进生长发育、增强免疫力。

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