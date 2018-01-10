孩子腹泻了？别急，快学这几招

常见的腹泻症状包括频繁排便、水样便、腹部绞痛和腹胀，而腹泻通常是身体处理肠胃系统紊乱的方法。急性腹泻持续时间少于2周，原因有很多，例如：病毒感染、细菌感染、食物中毒、近期抗生素使用、水源污染等。感染性腹泻在幼儿中很常见，通常是由病毒引起的。接下来，育姐就教大家如何缓解腹泻：

1.保持水分

当宝宝腹泻时，保持水份是非常重要的。腹泻导致的脱水对幼儿是致命的，建议给正在腹泻的婴儿继续母乳喂养或配方奶喂养。酒精、牛奶、苏打水和其他碳酸饮料或含咖啡因的饮料不应用于缓和腹泻，因为它们会使症状恶化。

2.添加益生菌

益生菌存在于某些食物中的活微生物，包括：奶酪、黑巧克力、绿橄榄、泡菜、酸菜、纳豆、豆豉、酸奶等。益生菌也以粉末或药丸形式存在。益生菌在保护肠道免受感染方面起着重要的作用。当机体系统被抗生素改变或被不健康的细菌或病毒所侵入时，就会出现腹泻症状。益生菌可以通过恢复肠道内细菌的平衡来帮助缓解腹泻。

3.药物治疗

在医生的监督下，如果症状不严重，一些非处方药可以帮助缓解急性腹泻。虽然这些药物可以缓解腹泻的症状，但它们没有治疗潜在的病因。如果孩子出现腹泻，你应该特别小心对待：腹泻引起的脱水可能是危险的。不过，3个月以下腹泻的婴儿应立即去看医生。

4.腹泻时可以吃的食物

某些食物可以帮助缓解腹泻症状，包括：香焦、白米饭、苹果酱。其他在腹泻时耐受性良好的食物包括：燕麦粥、煮土豆或烤土豆（去皮）、鸡汤（也有助于补充水分）。

5.腹泻时应避免的食物

油腻的食物以及会加剧腹胀的水果和蔬菜应加以控制：酒精、人造甜味剂（存在于口香糖、糖替代品中）、豆类、浆果、西兰花、甘蓝、菜花、咖啡、玉米、冰淇淋、牛奶、豌豆、辣椒、梅干等。

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