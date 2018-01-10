老公迟到女子带娃挡高铁 这一次咱聊聊脸皮

奇葩年年有，二货特别多。元旦刚过，就出了这么一位光着屁股打老虎——不要脸又不要命的主儿。最可气的是，还是一位当妈的！

昨天，

有人在微博上曝光了一则视频，

在安徽合肥高铁站，

一列由埠南开往广州南站的 G1747 次高铁列车马上就要发车，

一名妇女却突然带着孩子，

以等迟到的老公为名，

扒着高铁列车的门，

用身躯阻碍高铁发车！

只见她一手拿着电话，

一手死死抓住高铁车门，

眼看已到发车时间，

工作人员让她上车或下车，

可是这名女子一直用这样的方式阻碍列车关门，

态度极其恶劣！

而列车由于不能关门无法开车，

一车的乘客时间都被耽误。

而当乘警、乘客提醒该女子“你这是违法的，你在干什么？”时，

该女子振振有词：

“我老公就在检票口了，让他先上车！”

两名执法人员强行把她拖到车门外，

可厉害的是，

她倒地后还用脚卡住车门。

这件事，

不能说特别刷新我的三观，

这两年这事儿还少见吗？

从去野生动物园私自下车被老虎咬，

到 11 岁孩子偷共享单车，

在大马路上被撞身亡，

孩子的父母索赔共享单车公司 760 多万元。

从男子性侵他人，

自己出意外死亡，

法院判决受害人赔偿 40 万，

到坐飞机祈福，

往飞机引擎里撒硬币。

你很难想象，

这世界真是人上一百，

形形色色，

一样米养出百样人。

1

2017 年 12 月 25 日，

襄阳东津新区东津镇杨某

多次以高铁站青苗赔偿款没有赔偿为由，

邀约村民到中铁 11 局施工现场阻碍施工，

被拘留十日；

2

2017 年 8 月 3 日，

安庆怀宁男子阻碍高铁生产经营被依法刑拘；

3

2017 年 9 月 1 日，

河北滦县某村民自制航模失控逼停高铁，

危及广大乘车旅客和列车的运行安全，

被依法行政拘留；

……

不用细翻就能列举出近百条相似案例，

可见公众秩序对于某些个人利益为主的人，

并不好使。

每一次出了这种事儿，

人人都会气愤指责，

国家也屡次强化法制科普，

可是就是有人胆大皮厚，以身试法。

高铁是公共资产，社会资源。

按需买票，到点发车，对号入座，文明出行，

这是最基本的常识，

也是铁路运行的法规。

因为自己的原因，

堵住车门不让列车正常发车，

既不顾自身安危，

也不顾其他旅客的感受，

更别说这还是违法行为。

自己的孩子就在眼前，

身为家长不但不以为耻，

还斥责其他旅客、列车工作人员，

拒绝接受劝阻和管理。

请问你的脸呢？

这样的行为是不是不要脸又不要命？

几年前，

作家咪蒙写过一篇“致贱人”火爆网络，

就是因为我们的身边有那么多自私的混蛋。

无耻程度都是想给俩耳光的那种类型。

很多网友跟我一样，

觉得整件事情最大的遗憾就是，

乘警、民警对待这种人实在是太温柔，

法律在这个时候，

简直就是被践踏被侮辱！

为什么会这样？

因为当执法者在应该执法的时候没有了执法权威，

法律就成了废纸，

我们每个人都会身临其害！

因为我有急事，

因为我要方便，

因为我喜欢，

你们就都要让我，

你们就都要按我的计划安排？

凭什么！？

这种我急我有理，

我爽我高兴的自私行为，

不给一点教训，

如何能记得住？！

所谓水至清则无鱼，

法理可以不外乎人情，

可是我们应当根据事实情况来判断，

如果真的有急事需要赶往外地，

为什么不早一点出发？

真的遇到困难，

为什么不询问列车员如何处理？

说到这，

可能有人会说，

也许这家人真的遇到了什么难处，

况且人人有自己的权利，

Ta们也买了票，

有受法律保护的权利。

我知道，

所以我才认为这是非常可怕的一点。

当个人的权利与人身安全、他人权利产生冲突的时候，

我们该如何选择？

在我粗浅的理解里，

规矩、法律、道德，

这些共同维护社会正常运转，

维护权益公平正义，

维护人民自由安全。

法律是一个社会的底线，

道德是一个社会的风气，

规矩是一个社会的共识，

没有任何人应当享有侵犯他人权益的权利。

作为同列车的旅客，

我为什么要因为一个迟到的人耽误自己的行程？

如果这辆车上其他的旅客有急事，

因为这起拦车事件耽误，

这位女性要不要承担责任？

如果这样的人都不用受到法律的惩罚和道德的谴责，

国家设立的秩序和法规还要不要？

这种自私是打着“情”的旗帜，

助长这群人一层一层往自己本来就坚不可摧的脸皮上抹水泥。

作为一个普通人，

我曾经想过，

能不能设一个社会信用账户，

那些严重违反法律法规的人，

出行、升学、工作、贷款、消费都会受到严格的限制。

（现在对付老赖已经有了相关措施，可是远远不够）

当我们的脸皮不如自私的人厚，

当威胁到我们安全、我们权利的人，

连法律都不能严格管制，

那这个社会自私的人就会越来越多。

再来说说为人父母，

当孩子面违反规则，

撒泼犯浑这事。

之前，在北京一家店，

一个孩子吃着饭要上厕所，

一旁的妈妈二话不说就拿起饭店里儿童专用碗接小孩的尿。

接完之后随手又倒进了盛食物的碗中，

等到工作人员上前阻止时，

这个妈妈竟然理直气壮表示：

反正碗都要洗的！尿一下又怎么了？！

请问，

作为同样在饭店就餐的食客，

是什么心情？

在这样妈妈的“教育”之下，

孩子将来会怎样？

这个世界上最忧伤的事情，

不是你出门碰到了一个熊孩子，

而是熊孩子后面，

还跟着个三观不正且武功高强的熊家长。

这样的家长，

终有一天会尝到自己种的苦果。

好好的孩子，

家长不教Ta道理，

不告诉Ta规则，

成了熊孩子，

然后自然发展成连父母都不认识的“恶魔”。

从当初偷本子的孩子成为偷钱的小偷。

当初推人咬人的孩子成为杀人的凶犯。

不遵守基本道德规范的孩子，

因为违反规则受到处罚甚至丧命，

家长方才悔不当初，

是否还记得源头是谁？

熊孩子的问题，

归根到底还在家长身上.

不做熊家长，

就要做到言传身教。

不知道那位拦火车的女性，

看过这照片吗？

一位宝宝坐地铁，

问黄色脚印是干什么的？

爸爸妈妈和奶奶耐心的跟他解释这是排队用的，

还亲身示范给他看。

做人的差距，怎么这么大呢？

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