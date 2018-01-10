老公迟到女子带娃挡高铁 这一次咱聊聊脸皮
奇葩年年有，二货特别多。元旦刚过，就出了这么一位光着屁股打老虎——不要脸又不要命的主儿。最可气的是，还是一位当妈的！
昨天，
有人在微博上曝光了一则视频，
在安徽合肥高铁站，
一列由埠南开往广州南站的 G1747 次高铁列车马上就要发车，
一名妇女却突然带着孩子，
以等迟到的老公为名，
扒着高铁列车的门，
用身躯阻碍高铁发车！
只见她一手拿着电话，
一手死死抓住高铁车门，
眼看已到发车时间，
工作人员让她上车或下车，
可是这名女子一直用这样的方式阻碍列车关门，
态度极其恶劣！
而列车由于不能关门无法开车，
一车的乘客时间都被耽误。
而当乘警、乘客提醒该女子“你这是违法的，你在干什么？”时，
该女子振振有词：
“我老公就在检票口了，让他先上车！”
两名执法人员强行把她拖到车门外，
可厉害的是，
她倒地后还用脚卡住车门。
这件事，
不能说特别刷新我的三观，
这两年这事儿还少见吗？
从去野生动物园私自下车被老虎咬，
到 11 岁孩子偷共享单车，
在大马路上被撞身亡，
孩子的父母索赔共享单车公司 760 多万元。
从男子性侵他人，
自己出意外死亡，
法院判决受害人赔偿 40 万，
到坐飞机祈福，
往飞机引擎里撒硬币。
你很难想象，
这世界真是人上一百，
形形色色，
一样米养出百样人。
1
2017 年 12 月 25 日，
襄阳东津新区东津镇杨某
多次以高铁站青苗赔偿款没有赔偿为由，
邀约村民到中铁 11 局施工现场阻碍施工，
被拘留十日；
2
2017 年 8 月 3 日，
安庆怀宁男子阻碍高铁生产经营被依法刑拘；
3
2017 年 9 月 1 日，
河北滦县某村民自制航模失控逼停高铁，
危及广大乘车旅客和列车的运行安全，
被依法行政拘留；
……
不用细翻就能列举出近百条相似案例，
可见公众秩序对于某些个人利益为主的人，
并不好使。
每一次出了这种事儿，
人人都会气愤指责，
国家也屡次强化法制科普，
可是就是有人胆大皮厚，以身试法。
高铁是公共资产，社会资源。
按需买票，到点发车，对号入座，文明出行，
这是最基本的常识，
也是铁路运行的法规。
因为自己的原因，
堵住车门不让列车正常发车，
既不顾自身安危，
也不顾其他旅客的感受，
更别说这还是违法行为。
自己的孩子就在眼前，
身为家长不但不以为耻，
还斥责其他旅客、列车工作人员，
拒绝接受劝阻和管理。
请问你的脸呢？
这样的行为是不是不要脸又不要命？
几年前，
作家咪蒙写过一篇“致贱人”火爆网络，
就是因为我们的身边有那么多自私的混蛋。
无耻程度都是想给俩耳光的那种类型。
很多网友跟我一样，
觉得整件事情最大的遗憾就是，
乘警、民警对待这种人实在是太温柔，
法律在这个时候，
简直就是被践踏被侮辱！
为什么会这样？
因为当执法者在应该执法的时候没有了执法权威，
法律就成了废纸，
我们每个人都会身临其害！
因为我有急事，
因为我要方便，
因为我喜欢，
你们就都要让我，
你们就都要按我的计划安排？
凭什么！？
这种我急我有理，
我爽我高兴的自私行为，
不给一点教训，
如何能记得住？！
所谓水至清则无鱼，
法理可以不外乎人情，
可是我们应当根据事实情况来判断，
如果真的有急事需要赶往外地，
为什么不早一点出发？
真的遇到困难，
为什么不询问列车员如何处理？
说到这，
可能有人会说，
也许这家人真的遇到了什么难处，
况且人人有自己的权利，
Ta们也买了票，
有受法律保护的权利。
我知道，
所以我才认为这是非常可怕的一点。
当个人的权利与人身安全、他人权利产生冲突的时候，
我们该如何选择？
在我粗浅的理解里，
规矩、法律、道德，
这些共同维护社会正常运转，
维护权益公平正义，
维护人民自由安全。
法律是一个社会的底线，
道德是一个社会的风气，
规矩是一个社会的共识，
没有任何人应当享有侵犯他人权益的权利。
作为同列车的旅客，
我为什么要因为一个迟到的人耽误自己的行程？
如果这辆车上其他的旅客有急事，
因为这起拦车事件耽误，
这位女性要不要承担责任？
如果这样的人都不用受到法律的惩罚和道德的谴责，
国家设立的秩序和法规还要不要？
这种自私是打着“情”的旗帜，
助长这群人一层一层往自己本来就坚不可摧的脸皮上抹水泥。
作为一个普通人，
我曾经想过，
能不能设一个社会信用账户，
那些严重违反法律法规的人，
出行、升学、工作、贷款、消费都会受到严格的限制。
（现在对付老赖已经有了相关措施，可是远远不够）
当我们的脸皮不如自私的人厚，
当威胁到我们安全、我们权利的人，
连法律都不能严格管制，
那这个社会自私的人就会越来越多。
再来说说为人父母，
当孩子面违反规则，
撒泼犯浑这事。
之前，在北京一家店，
一个孩子吃着饭要上厕所，
一旁的妈妈二话不说就拿起饭店里儿童专用碗接小孩的尿。
接完之后随手又倒进了盛食物的碗中，
等到工作人员上前阻止时，
这个妈妈竟然理直气壮表示：
反正碗都要洗的！尿一下又怎么了？！
请问，
作为同样在饭店就餐的食客，
是什么心情？
在这样妈妈的“教育”之下，
孩子将来会怎样？
这个世界上最忧伤的事情，
不是你出门碰到了一个熊孩子，
而是熊孩子后面，
还跟着个三观不正且武功高强的熊家长。
这样的家长，
终有一天会尝到自己种的苦果。
好好的孩子，
家长不教Ta道理，
不告诉Ta规则，
成了熊孩子，
然后自然发展成连父母都不认识的“恶魔”。
从当初偷本子的孩子成为偷钱的小偷。
当初推人咬人的孩子成为杀人的凶犯。
不遵守基本道德规范的孩子，
因为违反规则受到处罚甚至丧命，
家长方才悔不当初，
是否还记得源头是谁？
熊孩子的问题，
归根到底还在家长身上.
不做熊家长，
就要做到言传身教。
不知道那位拦火车的女性，
看过这照片吗？
一位宝宝坐地铁，
问黄色脚印是干什么的？
爸爸妈妈和奶奶耐心的跟他解释这是排队用的，
还亲身示范给他看。
做人的差距，怎么这么大呢？
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