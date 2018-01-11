只因小孩抢玩具 3壮汉抡铁凳殴打母子俩

前几天，网上疯传一则3名壮汉因孩子冲突暴打母子视频，引发网友愤怒并呼吁人肉。1月8日，当地警方已经就此事给出通报。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌故意伤害罪已被刑拘，案件正在进一步审理中。

视频中，一方是3名壮汉，另一方是一名宝妈和小哥哥。刚开始，2名男子指着宝妈骂骂咧咧，期间其中一名男子还推搡宝妈。小哥哥见状，上前挡在妈妈前面试图说理，不料身穿黑色长外套的男子直接把他推倒。

之后，2名男子拿起附近的铁凳就往母子俩身上砸去，小哥哥直接被砸倒在地。宝妈也想拿起铁凳反击，谁知突然又冲上来另一名男子，一拳打在宝妈脸上，然后也拿起铁凳打砸母子俩。

期间，2名工作人员在旁劝说，无奈未果，3名男子仍然继续殴打这母子二人。根据视频显示，偶尔足足持续了半分钟。最后母子俩倒地不起，这3名男子才停手愤然离去。

据悉，母子俩最后被送医治疗，小哥哥脸部多处骨骼神志不清，宝妈全身多处骨骼。

事情发生在铁岭市银州区某儿童乐园淘气包内。根据警方调查，此事已经明了：1月6日，何某(男)孩子和邓某(女)孩子因玩具发生争执，两大人产生口角。之后，邓某带孩子离开，大概20分钟后携宫某和宫某华(男)返回，又发生口角后3人用凳子殴打邓某和邓某儿子赵某(13岁)，之后逃离现场。

8日上午11时许，3名嫌疑人投案自首。而邓某经刑事技术鉴定部门鉴定确定轻伤二级。

只因孩子发生冲突，家长一言不合就开撕，甚至动手进行殴打。试问为人父母者其身不正，如何教育孩子？

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