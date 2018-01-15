818喂奶期的那些小尴尬

很多宝妈都会选择母乳喂养，因为这对宝宝成长发育有利。但是母乳喂养期间会遇到很多尴尬事，一起来看一看：

堵奶被催乳师通奶

很多宝妈虽然有奶，但宝宝就是吸吮不出来，堵在里面，这可真是让人难以忍受！为了让宝宝能够顺利吃上奶，除了要吃些下奶的食物，还要请专业的催乳师来帮助自己通奶，那滋味真是痛爽啊！

外出喂奶

虽然现在有很多地方都设有专用母婴室，但是大多数是不存在的。要知道，宝宝饿起来可不管你在什么场所，只能找个人少的地方来给宝宝喂奶。建议宝妈们事先可以准备好哺乳巾，这样就能避免尴尬。最好用吸奶器事先吸出乳汁，这样宝宝外出时，可以用奶瓶给宝宝喂奶，是不是很机智呢？

涨奶疼

有些宝妈奶水太充足了，因此很容易出现涨奶的情况，而涨奶会给新妈带来很大的疼痛感。有的新妈因为涨奶甚至出现了乳腺发炎的情况。对于外出工作的妈妈来说，更是头疼，因为害怕奶水溢出透湿衣服，她们需要不停地更换溢乳垫。

母乳喂养好处多多，这些尴尬都不是事儿

母乳富含宝宝所需的一切营养物质，它能满足宝宝对营养需求，同时根据宝宝月龄进行变化以适应宝宝不同时期的需求。不仅如此，母乳中富含的乳铁蛋白不仅能补充宝宝所需的铁含量，还能提供相应的抗菌与抗病毒保护。所以为宝宝的健康着想，母乳对宝宝太重要了，这些尴尬咬咬牙都能挺过来，各位妈咪，还请继续加油哦！

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