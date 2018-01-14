与孩子无缘 到底哪里出了问题

不孕不育是困扰很多家庭的难题，因为不孕不育，很多家庭都被笼罩在阴霾之下。究竟是什么原因造成你与孩子无缘呢？

女性不孕的原因

性生活过早

现在人们的观念越来越开放，很多女性在很早的时候就进行了性行为，但是由于缺乏性教育，这类女性性生活往往都是不健康的。有的女性性生活次数过多，而且男性伴侣人数也很多，这样很容易引发妇科疾病，继而引发不孕不育。

食品问题

不安全、不健康的食品正在威胁着女性的生育健康。现在的食品中含有不少添加剂、激素等，其中以肉类食品最为显著。如果女性体内激素过多必然会导致不调，造成内分泌紊乱，甚至有可能患上不孕。所以正在备孕的女性一定要格外注意饮食健康，避免吃过多激素的食物，例如蜂王浆、雪蛤等。

减肥过度

很多爱美女性一直把减肥当做自己的人生大业，但是减肥过度对人体的伤害也非常大，容易造成新陈代谢紊乱，甚至影响女性的生育能力。当然，过度肥胖也不好，也会影响女性生殖系统，造成难以受孕。

卵巢异常

如果女性的卵巢出现了异常，那么也会造成不孕不育。众所周知，卵巢中含有大量的卵子以及性激素，如果女性的卵巢出现了问题，那么就会造成女性排卵困难。有的女性因为性激素存在异常，从而导致了受精卵没有着床，继而导致了不孕不育。

人工流产次数过多

过多次的人工流产会损害子宫，再加上有的女性在人工流产之后没有坐小月子，从而加大了不孕不育的几率。

输卵管存在问题

有的女性不孕极有可能是输卵管出现了问题，比如说输卵管堵塞等。

男性不育的原因

生殖器官存在问题：如果男性的生殖器官或者是精液出现问题的话，比如说无/少精子、睾丸受到创伤等，那么也会引发不孕不育。

睡眠时间不够：现在人的睡眠时间普遍较晚，而且大多数存在睡眠不足、失眠等问题。但是需要注意的是，睡眠也会影响男性的生育能力。

面对不孕不育问题，男性和女性都应该认真对待，形成良好的生活作息，注意健康生活，从而降低不孕不育的几率。

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