怀孕后，你会变得敏感又叛逆

从知晓怀孕的那一刻起，几乎每个孕妈都会很激动。因为在10个月后，将会有一个小生命真正出现在自己的生活中，想想就美滋滋。不过，怀孕让你开心的同时，它也会给你带来很多变化：

孕期妈妈会变得比较敏感

很多孕妈会莫名地变得敏感，比如一会担心自己是否能把孩子抚养好，一会又在担心胎儿在腹中营养是否够他吸收……就算孕妈咪不敏感，也会被准爸爸给“传染”呀~因为妻子怀孕的原因（时时刻刻都在想着孩子），丈夫就会觉得自己在家中的地位有所下降，也就会变得相对比较敏感，而人与人之间的情绪是会传染的……

孕期妈妈会变得比较叛逆

怀孕后，孕妈咪所要面对的将是一个新的生命，生活可能会发生翻天覆地的变化，身上的担子也会变得重一些。尤其是对于初怀孕的孕妈们来说，一切都是未知，尤其是老人的各种叮嘱下，孕妈难免会变得烦躁叛逆，以抒发自己的情绪。

准爸准妈所需做的准备

准爸准妈们要尽量控制好自己的日常情绪，不要轻易动怒，因为你的情绪将直接影响到胎儿的成长。建议夫妻双方在宝宝来到这个世界之前，最好把宝宝物品置办齐全，避免到时候出现手忙脚乱的情况。

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