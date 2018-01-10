“关禁闭”虽好用，但八成父母都做错了

关禁闭听起来像是一个极好的解决办法：让孩子在角落独自坐几分钟让他镇定下来。然而，大多数父母都承认这根本不起作用，因为不一会儿孩子又跑去打架、哭闹了，而不是静静地坐着。不过，根据最近的一项研究表明，85%的使用这种策略的父母会犯一些错误，比如给孩子太多的警告或在禁闭时与孩子说话或让他们玩玩具，或许这就是导致关禁闭不起作用的原因。

滥用“关禁闭”并不好

孩子发脾气或崩溃的时候，他可能会不知所措，无法控制自己的情绪。这个时候需要让他知道你理解他是怎样的感觉，而不是立即让他坐到一个在角落的椅子上。大多数专家认为，只要禁闭在正确的情况下使用得当，尤其是对3岁以上的孩子来说，就会有效。

在禁闭时还给予孩子关注

关禁闭基本上是一个温和的手段。小孩子渴望得到关注，甚至消极地关注也就足够抚慰他。事实上，关注孩子的不良行为会成为鼓励他不良行为源头。关禁闭不单单是一张椅子或房间的一角，更应该让孩子看到，他的行为会导致父母不再关注他，而不是得到更多的关注。

改良的惩戒方法

步骤1：明确的警告。关禁闭前，非重复的警告可以减少74%的禁闭次数。

步骤2：禁闭声明。等到孩子比较平静的时候，简单地告诉他做错了什么，陪他去坐到禁闭椅子上，然后不再给予过多关注。（许多专家建议不要把孩子送到自己的房间，因为他会有玩具、书籍和其他有趣的东西）。

第3步：计时。对于3到5岁的孩子来说，一至三分钟的禁闭时间也是有效的。把时钟设定得过长可能会让孩子焦躁而坐不住。

步骤4：在禁闭时间不要和孩子说话或眼神交流。保持沉默可能需要一些练习，特别是如果孩子说“你是世界上最糟糕的妈妈”之类的话；或者问：“你为什么要这样对我？”不管孩子在禁闭时说了什么或是问了什么，都要忽略它。

关禁闭的代替方法

多动症和行为障碍的儿童心理研究所的专家认为，识别和强化积极的行为，如温柔和亲切的话语，赞扬或奖励等可以有效促进积极行为的养成。使用正确的表达方式，如“当你穿上鞋，然后我们可以在操场上多待五分钟。”将会让孩子往好的方面发展。

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