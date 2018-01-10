养条狗吧！让宝贝免受过敏

怀孕期间，在家养狗或猫可能有助于保护宝宝免受过敏。发表在《变态反应与临床免疫学杂志》上的一项研究指出，相关专家对2至6岁的婴儿进行了检查，发现在怀孕期间与宠物一起生活的孕妇，其生下的宝宝体内有较多的哮喘和过敏症有关的抗体。研究证明，狗狗身上的细菌可以增强宝宝自我保护机智，产生抗体，提高免疫力。由此看来狗狗对宝宝的好处有不少，但是如何让狗狗适应有新成员的生活呢？

在宝宝出生前，做好这些事

如果狗表现出侵略攻击、捍卫领土或其他不必要的行为，这种情况下让狗狗与宝宝接触，可能会出现不安全的情况。建议在预产期前，你就要改变与狗狗相处的常规，让它提前适应婴儿出生后的生活情况，另外也要逐渐减少与狗狗接触的时间和注意力，这样狗狗在婴儿出生时不会突然感到被冷落。而从医院回来前，你可以先带一些宝宝的物品回家让狗狗熟悉婴儿的气味。也假装洋娃娃是新生儿：每当狗在娃娃身上表现得很好时，就可以获得奖励，一旦洋娃娃消失，奖励也就没有了，以此建立条件反射。或者经常带着婴儿车和狗狗一起散步，让狗狗逐渐适应宝宝的气味。

宝宝和狗狗的第一次见面

布置完宝宝的房间或床被后，可以先让狗狗靠近嗅一嗅，满足狗狗探索的好奇心。确保狗狗事前已经得到良好的训练。注意，最初的阶段里，教导狗狗不能单独接近婴儿床等行为格外重要。

一旦宝宝回家后，别让他们单独相处

不要让宝宝单独和狗在一起，尤其是当婴儿躺在地板上时候。先让狗狗保持适当距离观察宝宝，然后逐渐缩小距离。在宝宝能自主爬行后要格外注意，宝宝们会把狗狗当做玩具。随着接触的增加，意外和受伤的几率也随之增加。有些狗狗因为害怕与宝宝的接触而逃跑时，最终可能会因为自我防卫而咬伤宝宝。

培养宝宝的责任心与爱心

随着宝宝逐渐长大，让他自己照顾狗狗，给狗狗喂食等等，让他有照顾狗狗和喂养狗狗的意识有助于培养宝宝的责任心。当然，狗狗可能会嫉妒小主人，害怕并嫉妒宝宝抢夺了自己的宠爱，而对宝宝不够友善，这时你就要好好引导狗狗了。

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