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再谈妈妈阻碍高铁发车，你可曾看到身边的孩子？

发布于2018-01-13 10:11:14 标签：3-6岁, 业界快讯, 家庭教育, 行为性格 作者：刘瑞祥

前几天，微博上一条视频被网友热议。

一辆合肥开往广州的高铁迟迟不能发车，

原因是一名妇女带着孩子，

以等迟到的老公为名，

不顾工作人员和周围乘客的劝阻，

扒着高铁列车的门

阻碍高铁发车！

视频中工作人员与乘客不断劝阻该名女子，这是违法行为。

女子就是扒着车门不放手，还振振有词：“我老公就在检票口了，让他先上车！”

许多网友看完视频后对她的行为表示愤慨

还有一些网友呼吁法律的介入

一些网友则觉得妈妈的行为会影响孩子

橙子妈の话

意大利中世纪政治学家马基雅维利曾经提出过同名政治学术语：马基雅维利主义。

形容为了个人目的而不择手段的行为。

前段时间网络上也流行精致的利己主义者的说法。

但这个妈妈阻拦高铁关门的姿态显然算不上精致，甚至可以说得上歇斯底里了。

为了自己家庭的私人利益不受损，不惜耽误整个高铁沿线数以十万计的乘客的宝贵时间。

不仅失德，而且违法，还要面临拘留与高额的破坏公共交通设施罚款。

更为重要的是，她身边还站着自己的孩子。

童话大王郑渊洁先生曾经说过，他觉得家教只有一种方式：以身作则。

孩子的公德水平都是家长的投影。

显然，视频中的这个妈妈没有尽到自己的职责。

说句题外话，

我每次见到大人带着孩子跟别人激烈争执都挺揪心的。

“北京7.23摔婴案”

“上饶宝马女踢小女孩事件”

还有各类邻居、熟人因为冲突怀恨在心，杀死对方孩子来报复的案件。

肇事者对当事家庭会带来怎样的痛苦和伤害，对孩子又会造成多大的恐惧。生理的伤痛可以治愈，但心里的创伤也许会跟随一辈子。

心理学上有一个概念叫做“踢猫效应”，人们总会对弱于自己或者等级低于自己的对象发泄不满情绪，而产生连锁反应：爸爸因为工作不顺，回家就会找茬骂妈妈，妈妈心情不好，于是就各种问题责罚孩子，孩子被骂心里不爽，一脚踢向坐在自己凳子上的猫……

这些事件中的伤人者不都是如此吗？我吵不赢打不过你，我就伤害你最在乎的，最疼爱的，也最弱小的孩子。

也许有人会问：你让我们对这些人忍让，岂不是助长了他们的嚣张气焰？！看看你身边的孩子，与其针锋相对，何必呈一时之快？如果选择敬而远之，很多悲剧也许都不会发生了，也就不会后悔自己当时为何冲动行事。

忍让不是害怕恶人，忍气吞声，而是我们的身份——父母。对于父母而言，孩子的平安永远是第一位。天下有什么样的事，什么样的矛盾可以与孩子的安全、健康相比？

有了孩子，我甘愿认怂，甘愿忍让。什么事情，都有很多办法解决，而我的孩子，只有我来守护！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)

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