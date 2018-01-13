再谈妈妈阻碍高铁发车，你可曾看到身边的孩子？

前几天，微博上一条视频被网友热议。

一辆合肥开往广州的高铁迟迟不能发车，

原因是一名妇女带着孩子，

以等迟到的老公为名，

不顾工作人员和周围乘客的劝阻，

扒着高铁列车的门

阻碍高铁发车！

视频中工作人员与乘客不断劝阻该名女子，这是违法行为。

女子就是扒着车门不放手，还振振有词：“我老公就在检票口了，让他先上车！”

许多网友看完视频后对她的行为表示愤慨

还有一些网友呼吁法律的介入

一些网友则觉得妈妈的行为会影响孩子

橙子妈の话

意大利中世纪政治学家马基雅维利曾经提出过同名政治学术语：马基雅维利主义。

形容为了个人目的而不择手段的行为。

前段时间网络上也流行精致的利己主义者的说法。

但这个妈妈阻拦高铁关门的姿态显然算不上精致，甚至可以说得上歇斯底里了。

为了自己家庭的私人利益不受损，不惜耽误整个高铁沿线数以十万计的乘客的宝贵时间。

不仅失德，而且违法，还要面临拘留与高额的破坏公共交通设施罚款。

更为重要的是，她身边还站着自己的孩子。

童话大王郑渊洁先生曾经说过，他觉得家教只有一种方式：以身作则。

孩子的公德水平都是家长的投影。

显然，视频中的这个妈妈没有尽到自己的职责。

说句题外话，

我每次见到大人带着孩子跟别人激烈争执都挺揪心的。

“北京7.23摔婴案”

“上饶宝马女踢小女孩事件”

还有各类邻居、熟人因为冲突怀恨在心，杀死对方孩子来报复的案件。

肇事者对当事家庭会带来怎样的痛苦和伤害，对孩子又会造成多大的恐惧。生理的伤痛可以治愈，但心里的创伤也许会跟随一辈子。

心理学上有一个概念叫做“踢猫效应”，人们总会对弱于自己或者等级低于自己的对象发泄不满情绪，而产生连锁反应：爸爸因为工作不顺，回家就会找茬骂妈妈，妈妈心情不好，于是就各种问题责罚孩子，孩子被骂心里不爽，一脚踢向坐在自己凳子上的猫……

这些事件中的伤人者不都是如此吗？我吵不赢打不过你，我就伤害你最在乎的，最疼爱的，也最弱小的孩子。

也许有人会问：你让我们对这些人忍让，岂不是助长了他们的嚣张气焰？！看看你身边的孩子，与其针锋相对，何必呈一时之快？如果选择敬而远之，很多悲剧也许都不会发生了，也就不会后悔自己当时为何冲动行事。

忍让不是害怕恶人，忍气吞声，而是我们的身份——父母。对于父母而言，孩子的平安永远是第一位。天下有什么样的事，什么样的矛盾可以与孩子的安全、健康相比？

有了孩子，我甘愿认怂，甘愿忍让。什么事情，都有很多办法解决，而我的孩子，只有我来守护！

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