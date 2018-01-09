流感≠普通感冒 很多孩子都中招了

现在正值流感高发期，很多宝宝都中招了。提醒各位，流感对孩子伤害可不小，一定要当心！但是，很多人傻傻分不清流感和普通感冒。别着急，下面育姐就给大家普及相关知识。

流感和普通感冒并不是一回事。相比较而言，流感要更恐怖。快来看看2者有哪些不同：

1.疾病含义不同

流感也叫流行性感冒，是由流感病毒感染导致的急性呼吸道传染病，而感冒在医学上一般是指急性鼻咽炎。至于大家常说的感冒，则是急性扁桃体炎、急性咽炎、急性鼻咽炎等上呼吸道感染疾病的统称。

2.发病时间不同

流感通常在冬天和春天高发。而普通感冒在任何时间都有可能发生，没有特定的高发期。

3.主要症状不同

普通感冒有声音嘶哑、鼻塞、打喷嚏、流鼻涕、咽喉痛、咳嗽等呼吸道症状。随着病情的发展，这些症状会慢慢加重。通常来说，普通感冒没有发烧和全身症状，或仅有发低烧、头疼、轻微怕冷等症状。宝宝感冒后，食欲正常，不会出现呕吐、拉肚子情况，精神状态良好，有精力玩耍。

流感发病突然，会有高烧、浑身疼痛、乏力等症状，但呼吸道症状较轻。宝宝患上流感后，食欲下降或没有食欲，有恶心、呕吐、腹泻等表现，精神状态较差，没有精力玩耍。

4.危害程度不同

流感具有很强的传染性，传播速度很快，常发生局部甚至大范围流行。宝宝感染后往往很快就会发病，还可能并发心包炎、脑炎等威胁其生命安全。而普通感冒通常不会发生严重并发症，也不会大范围流行，病死率较低。

5.病愈后免疫时间不同

宝宝流感痊愈后会产生持久免疫效果，短时间内不会再次感染流感病毒。普通感冒的病原体较多，宝宝病愈后免疫时间短，短时间内有可能反复感冒。

今年流行的流感病毒是乙型流感病毒。相比于甲性流感病毒，乙型流感病毒要温和一些。尽管如此，大家也不可以马虎大意！

那么，如何让宝宝远离流感侵害呢？接下来，大家一起来看。

1.坚持母乳喂养

建议大家坚持给6个月以下宝宝进行母乳喂养。母乳中含有大量的天然免疫成分，可有效帮助宝宝对抗病毒和细菌侵袭。

2.多吃含维生素的食物

维生素A能有效保护皮肤黏膜，提升机体免疫力；维生素C不但能加强自身的抗病能力，还能减轻发烧带来的身体不适。大家在流感高发期应多让宝宝吃富含维生素的食物。

3.多喝白开水

让宝宝多喝白开水，可以加快新陈代谢排出体内废物，对预防流感和感冒很有帮助。

4.注意个人卫生，多休息

宝宝易患流感，有一部分原因是他们喜欢用脏手摸自己的鼻子、嘴巴和眼睛所致。因此大家要注意让宝宝保持良好的个人卫生习惯，做到饭前便后洗手，避免患上流感。另外，保证宝宝充足的睡眠，可以减轻心脏负担，提高自身免疫力，有助于预防流感。

5.少去人员密集场所

尽可能别让宝宝去人员密集的地方。假如无法调整行程，最好错峰出行，选择人流量较少的时间活动。假如宝宝必须参加集体活动，应给他戴上口罩，减少被病毒直接感染的可能性。

6.接种疫苗

接种疫苗是避免宝宝患上流感最有效的手段。接种流感疫苗后，大约两个星期后才能产生抗体，所以大家应在流感高发期到来前给宝宝接种疫苗。

7.加强锻炼

预防宝宝患流感最好的办法就是提升他身体的抗病能力。育姐建议大家多让宝宝进行户外运动，锻炼身体。

Tips：宝宝感冒了，要不要去幼儿园？

假如宝宝患了流感，未免传染给其他小朋友引起规模的流感爆发，育姐建议大家让他在家多休息，等病好了再去幼儿园。

假如宝宝身体健康，大家应和幼儿园老师保持良好沟通，及时掌握幼儿园小朋友的健康情况。一旦发现有较多小朋友患有流感，最好别让宝宝去幼儿园上课。

流感高发期，吃什么可以预防呢？一起来了解下。

1.牛肉丸子番茄汤

食材：牛肉馅半斤，番茄、胡萝卜、鸡蛋各一个。

做法：

（1）将牛肉馅放在一个大一点的容器里。

（2）加入鸡蛋、葱沫、老抽、盐，将肉馅均匀打散。

（3）在砂锅里倒入清水并烧开。

（4）用小勺一点一点将牛肉馅放到开水里，等肉丸成形后捞出。

（5）在汤里加入胡萝卜片和番茄片，等到番茄熟了后把肉丸倒进去。

（6）开火煮5到10分钟，加入食盐调味即可出锅。

功效：在所有肉类里，牛肉里含有最多的锌元素。牛肉丸和番茄搭配在一起，能使宝宝食欲大增。胡萝卜含有大量叶酸和维生素A，有利于提高宝宝抵抗力，预防流感来袭。

2.南杏润肺汤

食材：南杏12g，北杏9g，猪肺200g，蜜枣4个。

做法：

（1）将猪肺洗干净，切成小块；将南杏和北杏去皮，备用。

（2）取锅热油，把猪肺、南杏、北杏放进去炒透。

（3）将炒透的猪肺、南杏、北杏与蜜枣一同放进砂锅里，倒入适量开水煲60至120分钟即可。

功效：这款汤具有润肺补气、止咳化痰之功效，不但能降低干燥天气对宝宝呼吸道的不良影响，还能对宝宝肺部功能发育有所帮助。

3.白菜枸杞猪骨汤

食材：猪骨2根，白菜叶若干，葱块、大枣、枸杞、姜片、桔皮适量。

做法：

（1）把猪骨敲碎后洗干净。

（2）用开水将骨头渣焯一下，捞出后放入砂锅。

（3）倒入凉水，把葱块、大枣、枸杞、姜片、桔皮放进去，开大火煮沸。

（4）煮开后换小火，加少许醋，煮90到120分钟。

（5）放入白菜叶和食盐，即可出锅食用。

功效：骨头汤可以给宝宝补钙，白菜具有清热解毒、生津养胃、利尿通便之功效。这道菜具有很高的营养价值，能帮助宝宝预防流感。

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