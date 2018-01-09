16岁CEO开怼成年人 其背后却令人深思

这段时间，旁友圈被刷屏了……

就连喜欢谈论养生的老妈老爸也凑热闹，翻出自己珍藏的老照片…

后来才明白，

原来这是为了“庆祝”90后迈向成年，

即将告别18岁！

好吧～

在这个80后成老年人，

90后晚婚晚育的时代，

活力四射的00后逐渐走上了舞台。

新年刚过，一位00后创业CEO就火爆网络…

是的，00后，16岁，CEO。

而更劲爆的还不是她的年龄和身价，

而是她的金句。

在一档综艺节目中，

她借演讲吐槽了部分成年人：

“当我拿几十万上百万的投资和奖金的时候，

很多成年人还在打着王者荣耀，

拿着基本工资，

过着十年如一日生活……”

看完叮当妈觉得，这大概是王者荣耀被黑最惨的一次…

这位00后名叫喻言，

是一家名为“诺亚大陆”网络平台的的联合创始人兼CEO。

她自己介绍说，

这个“诺亚大陆”平台主要做的事情就是共享商城，

简单来说，

【就是马化腾、马云放进搅拌机】

【把淘宝微信“一网打尽”】

虽然在公司网站的首页，

也写着“14岁小女孩的异想天开”，

但这个小姑娘还真不是信口开河，

因为她的履历别说同龄人，

就是与很多互联网从业者相比都足够耀眼：

中国创业创新大赛优胜奖并获国家50万元奖金；

广东省互联网行业团队第一；

当当网CEO李国庆的第一批融资100万元，

目前公司估值达到1250万元。

吃着肯德基麦当劳长起来的80后，

曾被老一辈人冠以“叛逆”、“不羁”的标签，

如今看看互联网时代成长起来的90后、00后们，

是不是有种小巫见大巫的感觉？

小姑娘的一番言论立刻在网络引起轩然大波，

批评质疑声不绝于耳——

你成功但不代表可以质疑别人的生活，平平淡淡的生活没有什么错。连马云都不敢质疑平淡的生活，你算老几。

有人批评：

能挣钱说明你聪明，嘲讽别人每天按部就班那说明你心智不成熟，再成长十年。

有人教训：

做人的基本：不要贬损他人的幸福，不要质疑他人的平淡。

有人劝告：

我觉得小姑娘挺好的，年轻气焰嚣张，很有雄心！但是感觉还是要继续多读点书，不要太浮躁了

尤其是当有人扒出，

其父亲是7家公司法人、6家公司股东以及8家公司高管，

而这个所谓的诺亚大陆平台，

只是一个空中楼阁、一个尚未实现的空想时，

事情开始有些变味。

作为一个家长，一个母亲，

我也很反对这种拿孩子来炒作，

拿年纪做噱头的套路，

甚至也很愤怒：

怎么？

在你们这代人眼里，

我们的人生如此不堪吗？

不去创业、不挣大钱，

就是失败的人生？

这些年，

语惊四座甚至口出狂言的年轻创业者，

喻言不是第一个，

估计也不会是最后一个。

但喻言的话中也透露出一个老生常谈的话题：

如果你都在混，孩子凭什么拼？

英国有个纪录片《56up》，

追踪了14个不同阶层的孩子，

有穷有富有中产，

跟踪拍摄，7年拍一次，

56年过去了，

精英的孩子还是精英，

穷人的后代，

大多还是穷人。

为什么？

因为除了钱、资源、人脉之类的硬实力差距，

还有时间、观念、情商、视野、理想等等软实力的高低。

你当然可以享受朝九晚五，

回家玩玩手机上上网的日子，

外人自然无权评价，

可是如果你以这样的姿态教育孩子：

你要认真学习，

你要好好读书，

你要勤奋努力…

…有说服力吗？

每次谈及穷富的问题，

叮当妈总会被揶揄唾骂：

穷人怎么了？

富人都是好人？

你凭什么说穷人？

我们没有在讨论谁好谁坏，

穷富界定也因人而异，

而且寒门也未必不能出学子，

可是教育这件事就是个种瓜得瓜的事儿，

没有省事省力的捷径，

你不花一定的时间、金钱，

就不要指望有结果。

你在玩游戏看电视剧，

让一墙之隔的孩子专心致志心无杂念，

就好像养花种地，不施肥不浇水，

坐享其成，概率还不如买彩票高。

别总说我认识的哪个孩子没人管，照样自觉，

人家管孩子的时候你没看见，

也不是每个父母都有这样的运气。

我见过饭店里吵吵嚷嚷，

对着服务员呼来唤去Low到爆的妈；

也见过要玩手机，被孩子缠到不行，

大吼“你就不能好好看我玩！”的爹，

全然不顾孩子的眼神和表情。

你让这样教育下成长的孩子有礼貌有教养，

就是一件不公平的事。

《中国诗词大会》几位才女武亦舒、姜闻页、侯尤雯，

父母都非常重视对女儿传统文化、诗词歌赋的教育和引导。

武亦姝的父母喜欢阅读，藏书甚多，尤爱古镇。

侯尤雯的父母非文学专业出身，

但非常注重对女儿唐诗宋词的熏陶。

三位才女之所以能够有如此深厚的诗词功夫，

跟她们良好的家庭教育是分不开的，

父母重视对孩子的文学素养的熏陶，

让她们从小开始接触古诗词，

才有了如今的成就。

是的，

父母身家不必显赫，

但最起码要具备自食其力的能力和健康积极的生活态度。

郭德纲曾经调侃：

有些大人给孩子买钢琴，

你看你那儿子像贝多芬吗？

长得跟打铁的似的。

其实这句话只是告诫父母，

别把人生未完成的梦想，

或为了虚荣，就逼迫孩子学习，

儿女又不是来还债的，

Ta应该有自己的人生和目标。

上大学的时候，

一位老师这样说：

都说学生是花朵，老师是蜜蜂，

不对！

老师才是花朵，

我们通过成长、学习产生了花蜜，有了成就，

你们要辛勤的劳作，努力的学习，才能采摘到。

虽是笑谈，不无道理。

父母也是一样啊，

蜜蜂只会围绕花朵飞舞，

而围绕垃圾的，

只有苍蝇。

diss前辈也好，

鄙视成人也罢，

00后CEO的言论不用觉得有什么不平，

小姑娘是运筹帷幄的CEO还是招财进宝的招财猫，

自有时间和市场来检验。

从他们的眼中，

也能看到我们自己。

00后一句狂言，

多多少少也戳中了部分成人的内心，

都说三流的父母当保姆，

二流的父母当教练，

一流的父母当榜样。

你可以不成为一流的爹妈，

那就别逼儿女成为一流的孩子。

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