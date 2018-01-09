不破谣言不罢休，家有新生儿的必看！

宝宝在出生后需要特别的照顾，遵循这些简医生的建议，可以保持新生儿从头到脚的清洁和健康。

1.便便

误区1：婴儿每天至少要大便一次。

家长常常觉得宝宝是不是便秘了，然而事实并非如此，新生儿通常每天有好几次排便，但在2个月到3个月大的时候，他们可能会每隔三到四天大便一次。当宝宝的肠道发育成熟并且能更彻底地消化乳汁时，所产生的便便数量也逐渐减少，这意味着小家伙现在可以连续几天不排便。这种模式通常在6周左右开始。尽管排便困难的情况很少发生，但如果宝宝在排便时感到很不舒服或挣扎，或者你看到尿布里有血迹，那就该立即就医。

2.洗澡

误区2：婴儿每天都需要洗澡。

而事实上，洗澡可能会去除宝宝娇嫩肌肤的水分，使皮肤干燥而导致炎症。另外，坐在肥皂洗澡水会刺激女孩的尿道，导致尿路感染。每天的基本清洁只需要保持宝宝的尿布区、颈部等皮肤褶皱区清洁护理即可，而全身清洗每周至多两至三次。如果你的宝宝喜欢每晚盆浴的时间，那就不要使用肥皂泡泡。

有些婴儿出生后皮肤会呈现黄色，叫做黄疸。这通常是由于婴儿系统中胆红素积聚引起的。

护理贴士：黄疸通常在一两周内自行消失，否则可以用光疗治疗。

脐带：保持清洁和干燥的脐带残端；在几周内会自动脱落。

护理贴士：避免用尿布盖住脐带区域。

3.宝宝的里程碑

误区3：提前学会技能的婴儿很有天赋。

研究表明，孩子学步或说话时间早晚对他后来的学业或职业成功几乎没有影响。许多家长支持天才论的想法，但在某些情况下，早期的“成就”也可能会带来问题。

4.囟门

误解4：触摸婴儿囟门会伤到大脑。

坊间流传着不能触碰宝宝囟门的说法。囟门指宝宝出生时，头顶骨头没有闭合的地方，但实际上大脑有着一套完整的自我保护机制。前囟门通常关闭在1岁左右，而在头部后面的小软斑通常在2个月到3个月的闭合。

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