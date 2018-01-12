你与优质父母的距离，只差了这7步！

你一定想要成为那种花时间向孩子灌输良好的礼貌、习惯和行为的父母。但是当每天面对不断地混乱情况时又会很崩溃！放松：良好的教养方式是实时的、当场的、暂时的。诀窍在于认识到你的行为和反应，能帮助孩子以最好的方式学习和成长。

1.避免比较和贴标签

在评估发育时，要权衡孩子整个发展状况，一个3岁的孩子可能有很好的运动控制能力，例如，一个孩子可以用蜡笔灵巧地绘画，而另一个可能会把球扔得更好，这都是正常的。

2.以身作则

孩子们注意你的一举一动，特别是对婴儿和幼儿来说，父母的行为比语言更强大。从如何处理压力到如何庆祝成功，如何在街上向邻居打招呼，你的孩子都在观察你，并发现如何在各种情况下做出反应。

3.允许孩子犯错

你2岁的儿子正在建造一座塔，如果继续往上放积木可能会轰然倒塌。为避免和随之而来的眼泪，你可能会阻止他继续加入木块。预防事故发生的可能来减少伤害挫败感当然没错，但是让孩子从错误中学习比灌输解释更有效果。这种错误有助于孩子理解因果关系，让孩子体验失望的情绪，有时并不是一件全然负面的事情。

4.什么都不做

你也要让孩子习惯无聊。让他们拿起一支铅笔在后院画画或出去玩，追随自己的梦想和想法。活动将是自主进行的，可以促进自我的发展。

5.给予孩子注意

如果奶瓶总是被用来安慰哭泣的话，即使是小婴儿也会开始学会条件交换。最重要的以及孩子所寻求的是你给予的注意，单纯而简单。

6.换个角度看“熊”行为

孩子会破坏你所立下的一切规则，孩子可能无法理解是什么行为违反规则，他不是故意表现不好，他无法控制自己的情绪。发脾气是因为他试图吸引你的注意力，而父母应当加以正确的情绪引导。

7.相信直觉

为了给孩子最好的，你要阅读各种指导手册，并权衡最佳营养摄入量。试图把所有事情都做得完美可能会让人精疲力尽，有时你会因为内疚而没有达到这些标准。但是没有人比你更了解你为孩子所付出的一切，家长要相信自己的直觉，他们知道该做什么，答案就在他们的内心深处。

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