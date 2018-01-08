【育网辟谣】宝宝穿雪地靴会致残？

大冬天，宝妈们不约而同为孩子选择了好看又保暖的雪地靴。但最近有妈妈听说，宝宝穿雪地靴会致残，会造成永久性畸形。这是真的吗？今天的《育网辟谣》将为大家揭开“雪地靴”的真相。

宝宝穿雪地靴会致残。

宝宝穿雪地靴会致残，造成永久性畸形。

宝宝穿雪地靴不会致残。

宝宝穿雪地靴不会致残，但要慎穿。

穿雪地靴致残？这是夸大其词！

关于雪地靴致残依据支持是雪地靴材质柔软，内部空间较大，穿上后脚在靴子里会产生滑动。在行走时，人的重力会沿着脚部向周围扩散，使得足弓承受很大的压力，对脚部、脚踝甚至臀部的健康不利。但专家明确指出，穿雪地靴受伤的人都很少，更不用说致残了。

雪地靴是一种平底靴，很适合在家穿，然而在户外长时间穿确实可能会对脚部造成伤害。不过如果说穿雪地靴会致残，那就有点夸张了。长期穿雪地靴有可能会造成脚部筋膜和肌腱劳损，从而患上筋膜炎和肌腱炎，但致残的可能性微乎其微。穿雪地靴半年以上有可能患病，但那是捂出来的，而不是穿出来的。

• 2岁以内的宝宝最好别穿雪地靴

宝宝要慎穿雪地靴

宝宝穿不但会出现脚部压力不平衡的问题，还会使脚踝稳定性变差，导致脚在鞋内很难固定位置，走路变得很困难。另外，宝宝穿雪地靴有可能养成走路内八字的坏习惯。因此，宝宝一定要慎穿雪地靴哦~

宝宝冬天应该穿什么样的鞋

那么，宝宝冬天穿什么样的鞋子好呢？

1.按年龄选

若宝宝还小不会走路，外出时可以穿包住脚的连体棉衣，或加厚版的软底小绵鞋。如果在室内，有暖气可以穿厚袜子、软底鞋，没有暖气宜穿加厚的软底鞋。

若宝宝已经学会走路，外出宜穿棉靴、棉鞋，在家有暖气可以穿袜子、地板袜、薄底鞋。如果外出，还可以选择宽头，软牛、羊皮作面，鞋底是柔软有弹性的牛筋底鞋子。

2.别一味求厚

不少妈妈冬天给宝宝穿上厚厚的棉鞋，其实这是不对的。相比成人，宝宝的脚更易出汗，冬季不宜穿太厚的鞋子。大家可以根据当地的气温，给宝宝穿与成人鞋厚度相同的鞋子或稍薄一些的鞋子。

3.大小适中

鞋子过大，不但会加快脚部热量散发，走起路来还不跟脚容易跌倒；鞋子过小，会和袜子挤在一起，不利于贮存空气做好脚部保暖。所以，宝宝的鞋子一定要大小适中。育姐建议大家，给宝宝穿比脚大1厘米的冬鞋，里面再穿厚薄适中的吸汗棉袜即可。

4.两双可替换

宝宝脚部易出汗，当袜子潮湿时会使脚底发凉，引起呼吸道抵抗力降低而患上感冒。若生活在南方地区还有可能会患上冻疮。因此，大家要经常给宝宝换袜子、鞋垫和鞋子。

宝宝穿雪地靴的注意事项

如果大家还是想给宝宝穿雪地靴，请注意以下几点：

♥ 垫上一般的鞋垫

雪地靴通常会使用带毛的鞋垫，但它的防滑性不佳，脚在鞋子里经常滑动容易受伤。因此，大家在给宝宝穿雪地靴时最好换上一般的鞋垫，使脚部在鞋子里能保持固定。另外，大家别在雪地靴里垫足弓垫，避免挤占活动空间让宝宝的脚受伤。

♥ 穿硬后帮的雪地靴

大家在选购时要捏一捏鞋后帮，最好购买鞋帮较硬的雪地靴。宝宝穿这样的雪地靴，有利于脚部的支撑和稳固。

♥ 购买时要试穿

大家给宝宝购买雪地靴时，应让他试穿并在地上多走一走。请大家牢记，雪地靴的鞋腔较宽大，宝宝脚肥可以正常穿，宝宝脚廋最好少穿。

♥ 不宜穿太长时间或走太远的路

宝宝不适宜长时间穿雪地靴，或者穿雪地靴走太长的路。如果要穿，宝宝到达目的地后最好及时更换其他童鞋。

♥ 皮毛光滑没异味

大家在购买雪地靴时，要注意查看皮毛是否光滑，有没有异味，避免废旧皮毛导致宝宝脚部感染病菌。

宝宝穿雪地靴不会致残，大家无需为此担心。不过，正处于骨骼发育期的宝宝不适宜穿，常穿会影响脚部骨骼发育，要慎穿哦！

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