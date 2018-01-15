男子勒死脑瘫孩子 女儿死前苦苦哀求

2017年9月9日，北京一宝妈因离婚纠纷携女跳楼，孩子说出了令人揪心的一句话“妈妈，我自己跳。”2018年伊始，又曝出一则《男子情绪失控勒死脑瘫女儿，临终前女儿乞求“爸爸我改”》新闻。看完这个事件，小编已哭成狗。

去年4月，哈尔滨市的李凤国勒死16岁的脑瘫女儿李艳慧，后在第二任前妻劝说下后投案自首。

得知女儿医治无望情绪奔溃

李艳慧2001年出生，1年后被确诊为脑瘫。虽然李凤国夫妻带女儿四处求医，但一直没有取得很好的治疗效果。2009年，妻子狠心离去，李艳慧由李凤国抚养。

李凤国带着女儿到了哈尔滨，边工作边治疗。经历再婚又离婚后，李凤国仍然没放弃继续给女儿治疗，但案发前美国专家告知其“孩子已成人，治疗不了了”击垮了他。

16岁的李艳慧可以和别人做基本交流，甚至能自己洗漱。但用李凤国的话来说，她实在是太任性了，总惹祸。想要一辈子都要照顾女儿，李凤国彻底奔溃了。

不顾女儿乞求，半夜将其勒死

4月10日半夜，李凤国动了杀机，在反复做了思想斗争之后勒死了女儿李艳慧。

李凤国回忆说，女儿很单纯，当时根本没有意识到自己要杀她，只是轻微反抗，对着他说“爸爸我改，我改。”

在杀完人清理现场后，李凤国终于冷静下来，把事情告诉了第二任前妻，后在其劝说下投案自首。

法院依法判处15年有期徒期

根据我国《残疾人保障法》相关规定，对残疾人的特别服务和特殊照顾，尤其是国家队重度残疾，及贫困家庭，也都有具体的经济救助和津贴，社会福利方面也一直在不同的方面，对困难群体给予帮助和关爱。也就是说李凤国并不是陷入绝境，而是走错了路。

2017年11月24日，哈尔滨市中级人民法院公开开庭审理了李某国杀人案件。在庭审现场，公诉机关更倾向于重判，而辩护律师则认为被告人是个法盲，一时冲动之下才酿成大错。

最终，李凤国犯故意杀人罪被判处有期徒刑15年，剥夺政治权利5年。

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