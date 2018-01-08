孩子有这三种才能，会是个聪明人！

其实孩子是否聪明，我们可以从他的行为上加以判断，如果家长能够对孩子这些天才特征加以鼓励和引导，那么你的宝贝未来将大有成就：

1.金钱方面的才能

有些孩子很小就对如何花钱有自己的主意，对于金钱有自己的看法，比较敏锐。有的父母看到孩子这样子可能会觉得好笑，但是千万不要小看孩子的这种才能，如果家长能够好好发掘和培养孩子，孩子长大后说不定会成为一个超级富商哦~

家长可以让孩子自己计划如何用钱，等孩子年龄大一些，可以给孩子开一个理财专门账户，让孩子可以看到自己的储蓄金额。当孩子的储蓄达到了一定的份额，家长就可以给孩子灌输一些理财知识。教育孩子花钱不能只是为了立刻享受，要有长远的目标，学会管理自己储蓄。除此之外，家长要多留心，多给孩子一些机会来进行实践，孩子离成功的那一天就更近了。

2.演讲方面的才能

有的家长发现自孩子一直在喋喋不休，话痨的风范十足，继而会感到厌烦。但是孩子的这种能说会道，其实是一种思维能力强的表现，所以我们不仅不应该阻止孩子，还要鼓励孩子多多进行表达，同时也需要对孩子的说话内容进行引导，让孩子多说一些有营养的东西。

我们还可以在日常中给孩子一些小的主题，让孩子能够据此来自由发挥，进行演说。家长可以在孩子演说后进行一些指导，让孩子在逻辑表达上能够更加清晰，内容上也更加有层次感。经过多次的实践和训练，相信孩子能够成为一个优秀的演说家。

3.领导才能

有的孩子似乎从小就会在行为举止上体现出“领导”特质。在家里，他就会像个小大人一般指导和评论大人的行为，在幼儿园里，也是个“孩子王”，孩子都喜欢和他玩，听他指挥。这样的孩子虽然可能有些小自恋，但是他们的个人魅力却是不可否认的。

这种有领导才能的孩子是很难得的，我们可以鼓励孩子去竞争班长的位置，培养孩子的责任心，平时也要多给孩子机会去展示自己。如果孩子能够有比较多的实践经验，不停锻炼自己，长大后很有可能成为一个领导者。

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