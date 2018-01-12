别急着让宝宝站，很伤骨头！

你知道吗？孩子过早站立会伤到骨头，这是因为孩子的骨骼还不足以支撑其整个身躯，所家长最好不要急于求成。那么孩子什么时候学站学走比较好呢？

9-11月大可以站，但时间不要长

这个时间段的宝宝能够坐得稳些了，还会简单地爬行。在饮食上，可以吃更多的辅食，食物也可以由精细向略微粗粝的饮食过渡。此时孩子就可以尝试着学习站立了，也可以让孩子扶着墙或是扶着大人站一会，但站立的时间不要太长。每次站立的时间可以保持在5-10分钟，每天进行的次数不要太多，两三次就好。要摒除错误的育儿观念，不必求快，让孩子自然成长即可。

十二个月的时候锻炼腿部力量

孩子再大些的时候，可以对孩子的蹲与站进行系统性训练，目的是为了锻炼其腿部的力量，为以后学习走路奠定坚实的基础。如果觉得训练过于刻意的话，家长也可以采取游戏的方式，锻炼孩子。有许多关于训练孩子蹲或站的小游戏，家长可以带着孩子做一做。在此之后，就可以慢慢学走路了，不过也要定时定量，不要操之过急。宝宝在学习行走的时候，家长一定要在孩子边上顾着，以防其摔倒。与此同时，我们应该多多鼓励孩子，帮助孩子更好地训练。

宝宝学步要穿适合的着装

孩子到了可以学习走路的时候，我们要注意给孩子穿戴合适的行装，特别是合适的鞋子。鞋子的鞋码一定要是最合适的，材质应当取舒适的为主，鞋底一定要防滑。孩子初学走路，步伐不要太大，注意保持身体的平衡。

父母不用急着让孩子早些学会站立及走路，只要顺着孩子的成长发育，一步一步来就好了。

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