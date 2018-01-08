打针那点痛 熊孩子为何承受不来

有没有发现，几乎每个孩子都害怕打针。说起来，打针仅仅只是像被虫子咬一样的小痛酸，为何却让孩子如此害怕？接下来，育姐就带大家扒一扒：

人体的自我保护

人体都会有自我保护意识，如果遇到危险出于身体的本能会躲闪或者反抗，宝宝害怕打针也是如此。对宝宝来说，打针就是在伤害他，这种体验是悲伤的，所以他会嚎啕大哭，对打针进行反抗。宝宝害怕打针，实际上就是本能的反应。

大人也会对陌生的事物感到恐惧不安，更别说宝宝了。医院的场景让宝宝感到陌生从而产生了恐惧，宝宝平时基本上不会见到医院里的场景：医生护士都带着口罩穿着白大褂，各种医疗器械随处可见，这些场景和宝宝的生活场景有太大差异，所以宝宝会感到恐惧。

错误的教育方式

现实生活中，有些父母看宝宝不听话会这样恐吓：“不好好吃饭，就带你去医院打针！”这样一句话会让宝宝更加害怕打针。

大人的紧张感传给了宝宝

由于宝宝太小，父母会担心宝宝能不能受得住打针带来的疼痛，所以表现出过于的紧张和担忧，可能父母本身并没有意识到，但已经将这种紧张感传给了宝宝，让宝宝更加紧张害怕了。医院的陌生环境，父母的紧张感，再加上宝宝本能反应等各方面的压力都汇聚在一起，超越了宝宝的心理承受能力，这些压力宝宝只能通过哭闹，反抗来释放。

Tip：克服宝宝打针恐惧攻略

1.明白打针的目的。告诉宝宝生病了会很难受，打针是为了让宝宝摆脱生病的困扰。这样宝宝就会知道打针的目的，是为了早点康复会对打针有点期待。让宝宝明白打针的目的很重要，宝宝要是懂得打针不是在伤害他而是为了可以让他早点康复，这样心理上会少一些恐惧。

2.注意安抚宝宝情绪。宝宝生病了需要去医院打针，尽量不要一个家长带去，建议双方都去，因为宝宝对爸爸妈妈很依赖，都去的话可以给宝宝安全感，可以减少宝宝的恐惧。如果宝宝有很喜欢的玩具也可以带上，可以安抚他紧张的情绪。

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