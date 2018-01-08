糖筛检查指南，你想知道的都在这

准妈妈应警惕妊娠期糖尿病的发生，因为这种病对准妈妈以及胎儿会产生巨大伤害，甚至会威胁到准妈妈以及胎儿的生命。所以准妈妈有必要去做糖筛，那么做糖筛有哪些注意事项：

糖筛前饮食注意事项

饮食要清淡

孕妈妈在进行糖筛之前，不可吃辛辣油腻的食物，饮食尽量要清淡。

不要喝太多的水

在糖筛检查前一天晚上8点之后，孕妈妈不宜吃饭，水尽量也不要多喝。

尽量不要吃淀粉类食物

孕妈妈最好不要吃太多的淀粉类食物，减少主食的食用，每顿主食最好不要超过2两。与此同时，孕妈妈应避免吃油脂含量高的食物，含糖食物最好也不要吃。此外，控制好水果的食用量。最好不要在晚上吃鸡蛋，可以多吃一些蔬菜，每天食用的蔬菜含量不低于500克。通过食用蔬菜，孕妈妈可以摄取维生素。

另外，孕妈妈在吃完饭之后可以散步，从而消耗多余的糖分。

ps：注意喝糖粉的速度

孕妈妈在喝糖粉时应该缓缓地喝，不要一下子全部喝完。饮用之后，孕妈妈也要走一走，如此孕妈妈就可以在一个小时之内消耗多余的能量。

什么时候可以进行糖筛

身体健康的孕妈妈

身体健康的孕妈妈在孕24周~28周时可以进行糖筛，因为在此时，胎儿正处于迅速成长的时间，准妈妈胎盘的分泌功能会得到提高，就容易出现糖尿病。在此时进行糖筛更准确。如果在这个时间检查出糖尿病的话，孕妈妈应该及时接受治疗，从而降低危险。

有糖尿病高危因素的孕妈妈

如果孕妈妈有糖尿病家族史，并且体重指数＞24的话，应该在怀孕20周时进行糖筛，并且在30周~32周再一次进行糖筛检查。

如果准妈妈经常感觉饥饿，体重极速增加，或者羊水过多的话，孕妈妈就应该提高警惕了，应该及时的去医院进行检查，从而判断自己的是否患上了妊娠糖尿病。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)