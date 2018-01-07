为人父母，这七句话麻烦你收回！

为人父母，教育孩子时需要注意自己说出来的话，要知道有些语句会伤了孩子的心，尤其是下面这十句话，家长千万别在孩子面前说了。

1.“只知道玩，不好好学习”

孩子玩得正开心时，有的家长就会冒出这样一句话。要知道这句话真的很扫兴，但长应该找到孩子喜欢的教育方式，让孩子在宽松的环境中学习，该玩耍时就该让孩子玩耍，劳逸结合，才能出好成绩。

2.“你跟人家一样大，为啥你就不如Ta”

不同的孩子实际情况不同，学习方法不一，不应该拿孩子跟别人比。家长应该告诉孩子，想要自己变得更加优秀，就需要努力，自己跟自己比赛，这样才能尽快成长。

3.“如果考100分，我就给你买……”

这是很多家长都会做的一件事，但做法并不科学，没必要把分数看的太重，况且这会给孩子对学习产生误解。

4.“你又做错了，真笨！”

孩子犯错很正常，家长在孩子犯错之后，应该告知孩子错在哪，帮助他去改正，并且鼓励他吸取教训，下次就能做好。

5.“你给我住嘴！”

家长要学会给孩子沟通交流，让孩子表达自己的想法，这样孩子才会变得有主见。千万不要让孩子一味地服从自己，这样反而更不利于孩子的成长。

6.“一看你就没多大出息，将来就捡破烂吧！”

这句话不要当着孩子的面说。家长要学会欣赏自孩子，给予孩子足够的肯定，这样孩子才会有足够的自信，也就很难有自卑的情绪。

7.“我说不行就不行。”

有些家长为了不让孩子做某件事情，就会拿这句话压制孩子，孩子虽然听了但却不代表信服，家长要学会尊重孩子，与孩子一起商量听听孩子的看法。

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