外国孩纸的假期生活，真让人羡慕嫉妒恨呐~

在中国，一到寒暑假，孩子们就忙着各种补习，有时候甚至比上学的时候更累。接下来，就让家长们感受一下外国孩子的假期生活~~~

加拿大：义工

加拿大的孩子暑期大多会选择去当义工，当然社区、教育局和其他一些社会机构也会举办各种各样的活动，比如体育赛事、舞蹈表演、科学探索等等。学生们也很乐于参加一些义务劳动，比如辅导功课、保护环境、养老院服务等等，他们觉得这样可以培养孩子的社会责任感和动手能力。

美国：打工

美国的暑假时间是比较长的，不同的地方时间也不同，一般在一个半月到三个月之间。到了假期，美国的孩子不会一直玩或者一直学习，大部分人会选择去做社会服务或者打工。比如送餐、卖报纸之类的，美国的孩子希望通过假期来接触社会、赚点钱买东西或者补贴学费，家长们当然也是很鼓励的。

法国：各种玩

在法国，有些学校即使在假期也会开放，这样可以让假期不出去玩的学生在学校里也可以开心地活动。而且暑期学校还会开展一些纯娱乐性的活动，比如“自然日”学生可以去植物园、农场参观；“文化日”同学们可以组织去博物馆或看电影……这些活动会有专人组织并带领同学们走出去看一看。

俄罗斯：度假

不少俄罗斯家长在孩子放暑假的时候会选择带孩子出去度假，在乡间别墅里住上一段时间，让孩子帮忙做饭、打理家务，有时候还可以让孩子种种菜、照料一下小动物、学着制作木屋等等。

澳大利亚：轻松度过

澳大利亚的孩子们暑期是没有作业的，所以对于他们来说暑假真的是想怎么过就怎么过。可以选择参加夏令营、和父母一起出游或者参与一些户外的体育运动等。

日本：各种活动

寓教于乐是日本中小学生们暑期活动的最大特点。假期他们会组织各种活动让孩子们参加。比如野外拓展、接近大自然；博物院参观、开发创新思维；集体合宿，培养孩子们的集体荣誉感。家长们希望孩子通过各种各样的活动锻炼自身意志、陶冶情操。

瑞典：出国玩

瑞典一般从六月份就开始放暑假，到七月份的这一个月，瑞典就像是一座“空城”，很多大人小孩都会趁着假期出国去玩。除此之外，六七月份是瑞典土豆成熟的季节，还有一些学生会选择去农场帮忙，农场场主会提供食宿以作为回报。

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