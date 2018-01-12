全素食影响造人？这绝不是危言耸听

有人说，女性长期素食会导致不孕不育，实际上这种说法并没有得到医学界的证明，但是医学证明女性长期素食是会对身体健康造成影响。

经常素食对身体不利

国外曾做过对照实验，将参与实验的女性人员分为合理饮食组与全素食组两个对照组，进行长达几个周的实验，实验表明合理饮食组的多数女性生理周期是没有发生太大的变化，相反，全素食组的多数女性的生理周期出现异常，月经周期变短，甚至出现停止排卵现象。实验人员就此结果进行总结说明，长期进行素食会使女性的身体得不到足够的营养补给，最终导致体内分泌异常，生理周期错乱，对女性的生殖器官也会有一定的影响，更严重的会导致女性生育难。

长期素食对女性的危害

免疫系统造破坏

如果女性长期吃素食，会使其身体得不到足够的蛋白补充以及造成微量元素的缺乏，进而导致身体免疫系统遭破坏，免疫力下降，最终对身体健康造成影响。适当吃一些肉制品则能够给身体补给足够的养分，有利于生理健康.

皮肤易松弛

素食不像肉制品一样给身体补给脂肪，从而会使皮肤显得松弛，让人看起来苍白无力。身体只有获得一定的脂肪的补充，免疫力才会更加强壮，从而避免病菌入侵身体，保证身体健康。

不合理的饮食会导致难怀孕

有计划怀孕的女性在备孕期间一定要合理饮食，否则身体会缺少营养，难以怀孕。建议备孕期荤菜与素菜的比例要协调，保证身体获得充足的营养补给，培养一个有利于怀孕的身体机能.

你对全素食可能会有的误解

很多女性觉得吃素食有利于减肥，因为蔬菜等素制品不会给身体增加脂肪，从而使体重减轻.然而，事实却并非如此，实践证明蔬菜本身容易吸收油脂，如果长时间保持这样的饮食习惯，反而会使人的体重增加。应该做到荤素搭配，膳食均衡，这才是健康的饮食习惯。

综上所述，女性只有一个健康的身体才能孕育新生命，所以要在日常生活中养成良好的饮食习惯，同时也要坚持锻炼，让自己拥有一个健康的身体。

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