无痛分娩好不好？这些功课你得提前做好

面对分娩，准妈妈的心理会十分矛盾，一方面，准妈妈希望选择对胎儿有益的分娩方式，但是一方面又希望自己在分娩时尽量少经历痛苦。为此，很多的准妈妈都想选择无痛分娩，但无痛分娩对宝宝真的安全吗？接下来，育姐就带大家一起了解：

无痛分娩是安全的

硬膜外麻醉是无痛分娩最常用的方式之一，医生会将药物注射到产妇下背部中的脊髓液。在无痛分娩的过程中，产妇所经历的阵痛以及分娩时所经历的疼痛都会得到有效的缓解，并且产妇还能保持清醒。

硬膜外麻醉几乎不会对孩子产生危害，并且无痛分娩的宗旨就是保护产妇以及胎儿的生命安全，除此之外，无痛分娩还具备以下的原则：

1.见效快、简单便捷、可靠。

2.几乎没有不良作用。

3.加快分娩的进程、安全有保障。

But，不是每个产妇都适合无痛分娩

需要注意一点的是，不是每个产妇都是适合无痛分娩，虽然大部分产妇都可以适应，但是产妇在选择无痛分娩之前最好去医院进行专业的检查来判断自己是否适合无痛分娩。如果产妇患有阴道分娩以及麻醉禁忌病症的话，便不能进行无痛分娩。另外，患有凝血障碍的产妇也不适合。

除此之外，如果产妇患有心脏病、对药物过敏或者腰部曾经受过外伤的话，最好事先咨询医生。

无痛分娩可能出现的不良反应

虽然无痛分娩相对安全，然而接受无痛分娩的产妇有可能出现暂时性的低血压、发抖等不良反应，但是也不要过度担心，这些不良反应都是暂时的，对身体并不会造成很大的危害，也不会引发不良的后果。

孕妈妈在选择无痛分娩之前，一定要考虑自己的实际情况，建议去医院进行检查，从而确保安全。最后，希望每个妈妈都能顺顺利利地生下小宝贝~~

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