太能生！英国一对夫妻连生十子

据外媒报道，英国一对夫妻一共生了10个儿子。这位宝妈每天要做很多家务，表示虽然没有女儿，但绝对不会再生了。

（妈妈怀第十个儿子时的全家福）

家中只有妈妈一人是女性

据悉，这对夫妻居住在苏格兰因弗尼斯市。妻子名叫亚历克西斯·布雷特，现年38岁，以前当过护士。丈夫名叫大卫·布雷特，现年43岁，是一名火车司机。她们一共生了10名儿子，最大的16岁，最小的才7个月大。

在亚历克西斯家里，到处都充满了男性气息。门厅处有60双从大到小有次序排列的各种靴子，没有女性平底鞋和高跟鞋；厕所里的马桶盖总是掀上去；地板上有很多散落的乐高玩具。唯一体现女性气息的地方是，家里摆放着香烛、餐厅里也摆放着花朵。

家务繁重，睡懒觉成奢望

亚历克西斯每天早上五点半就要起床做家务。她每天打扫7次房间，清洗5篮脏衣服。家务非常繁重，亚历克西斯几乎不能睡懒觉。尽管如此，亚历克西斯每个星期还能抽出时间去健身房健身。据了解，老公大卫的工作时间灵活，可以分担一些家务。

虽然每天忙于做家务，但亚历克西斯依旧能保持非常乐观的心态。她开玩笑的说：“懒觉是什么东西？在2034年之前，睡懒觉对我来说就是奢望，不过到那时我已经升级当奶奶了。”

亚历克西斯表示，尽管有时会和老公感叹为何要生如此多孩子，但听到孩子们快乐的笑声，便会觉得自己的辛苦是值得的。这对夫妇认为，他们的家庭是绝无仅有的。

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