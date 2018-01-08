熊娃误食“滴水观音”口吐白沫，这些观赏植物慎养！

昨天下午，一名网友发了这样一条求助微博：

点开来大图看，该植物长这样——

叮当妈当时就惊呆了！

是它！就是它！

常常混迹于众多客厅、办公室、楼梯拐角等地方，

一种非常常见的观赏植物。

就在昨天叮当妈带着叮当去银行办事时，

还见过它呢！！

咋滴了！

这玩意儿还有毒？？？

吓得叮当妈赶紧捧着手机自我科普了一番…

原来，这种植物学名叫作海芋，

因为常在叶尖分泌出水珠，

在很多地方也叫作“滴水观音”。

那么，这种植物为何毒性如此大，

让小盆友吃了一下就口吐白沫呢？

专家们是这样说的：

“滴水观音茎内的白色汁液有毒，滴下的水也有毒，其有毒成分为草酸钙和皂毒甙。误食其汁液，会引起咽部和口部不适，严重的会引起窒息。”

“皮肤接触它的汁液会发生瘙痒或强烈刺激，眼睛接触汁液可引起严重的结膜炎，甚至失明。”

“如果家中有孩子，一定要教育孩子不可误食或触碰！如果误食，尽早去医院洗胃。”

没想到这么常见的观赏植物，

也有如此巨大的杀伤力，

看着一旁活蹦乱跳的叮当，

叮当妈不禁捏了把汗！

那么，

还有哪些观赏植物，

也是只可远观不可亵玩，

家有婴幼儿的最好别养的呢？

叮当妈查找了相关资料，

小小汇总一番：

万年青

症状

万年青汁液是有毒的，尤其是茎部组织液。

1.皮肤接触汁液，可引起皮炎，奇痒无比。

2.若不小心入眼，可能短暂失明。

3.若误食，可引起口腔、喉、食道、胃肠肿痛。

4.易引起过敏，致使毛发脱落等。

绿萝

症状

绿萝汁液含毒。

1.皮肤接触汁液，可能导致皮肤红肿、瘙痒。

2.若误食，口腔会有灼烧感，可致喉咙肿胀、吞咽困难。

马蹄莲

症状

马蹄莲花、块茎有毒。

1.若误食，可引起昏眠等中毒症状。

2.若食用块茎，可引起舌、喉肿痛。

龟背竹

症状

龟背竹汁液有毒、有刺激性和腐蚀性。

1.皮肤接触汁液，可引起刺痛和灼伤。

2.若误食，可烧伤喉咙。

一品红

症状

茎叶里的汁液有毒。

1.皮肤接触汁液，可能引起红肿等过敏反应。

2.若误食，可能出现呕吐腹泻等症状。

风信子

症状

风信子球茎有毒，花粉或致过敏。

1.长期吸入花香，可能导致失眠。

2.若误食，可引起头晕、腹泻，严重时甚至可致瘫痪，危及生命。

水仙花

症状

水仙花鳞茎有微毒。

1.皮肤接触汁液，可致皮肤过敏，红肿痒痛。

2.若误食，可引起呕吐、腹泻，甚至昏厥等。

天竺葵

症状

天竺葵全株有毒，香味可能导致过敏。

1.皮肤接触汁液，可能导致红肿、瘙痒。

2.若误食，可致腹痛腹泻、便血、呕吐等症状。

上述这些观赏植物虽然好看，

有的也有净化空气、驱蚊等多种功效，

但家中有小盆友的家庭千万要慎养，

尤其是有过敏体质的小朋友。

如果一定要养，

切忌让小盆友碰触乃至误食，

以免发生危险！

小家伙们一路成长太不容易啦~

就连观赏植物也要慎重选择，

妈咪们记得长点心哦~

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