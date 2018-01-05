都说每逢佳节胖三斤，元旦过后，你长了几斤…?

据说，

有一句座右铭，

乃是吃货们专用：

今天是特殊的日子，再大吃一顿，明天再减肥！

说到体重，

可以说是每位妈咪，乃至每位女性，

都非常在乎的数字啦~

总有那么些妈咪们，

在减肥的道路上前仆后继，

也总有那么些妈咪们，

在减肥的道路上“死性不改”……

——都说每逢佳节胖三斤，元旦过后你长了几斤？

我躺在沙发上，捏着肚子上的肉，跟妈抱怨：

“妈，你怎么办我生得那么胖？”

我妈白了我一眼，说：

“老娘生你的时候才7斤，现在那么肥怪我吗？”

老婆想减肥了，决定晚上不吃饭。

后来太饿了，就买了一个面包。

觉得太甜，又买了两根烤肠。

觉得胃太酸，又去买了一包苏打饼干。

吃完觉得太干，又下去了一碗方便面。

特么又太咸，又买了一瓶红茶。

喝完想到今晚应该要减肥，

又准备下去买包酸奶喝喝……

老婆最近减肥，

可总抵挡不住吃的诱惑，

刚刚吃完了跟我讲：

“老公，要不我去深山老林里住一段时间吧，

没有好吃的我就能减下来了。”

我回她：

“要那样的话，你就能学会打猎了。”

当我决定减肥时，

从钱包里拿出一个硬币，说：

“如果是反面我就减肥！”

说完我抛到空中，

用手接住一看，

是反面！

于是：

“三局两胜！”

结果第二次还是反面，

我不服气的说：

“如果连抛三次都是反面就是命中注定该减肥了！”

可第三次仍然是反面，

我怒气冲天大喊道：

“哼，我命由我不由天！呸，减个屁肥啊！”

妻子下决心开始减肥，

对丈夫说：

“从明天开始，我晚饭只吃香蕉和菠萝。”

丈夫淡淡地回了一句：

“大象就是吃这些长成那样的……”

老婆：“这附近哪有健身房？我想减肥。”

邻居：“出门右转200米。”

老婆：“有没有近点的？”

邻居：“……”

去面试的路上，

被一个发减肥传单的小哥缠住。

我不耐烦地说：

“没兴趣，我赶时间，面试快迟到了。”

他不依不饶地在后面喊：

“你听我讲完啊……喂！你不减肥，去面试又有啥用啊？”

减肥之路，简直任重而道远呀！

各位想要身材美美哒的宝妈们！

来！

新的一年，

管住嘴！迈开腿！

… …

叮当爸：那这个猪排我自己吃了哦！

叮当妈：你敢张嘴试试？？？

叮当爸：……

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