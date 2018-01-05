都说每逢佳节胖三斤，元旦过后，你长了几斤…?
据说，
有一句座右铭，
乃是吃货们专用：
今天是特殊的日子，再大吃一顿，明天再减肥！
说到体重，
可以说是每位妈咪，乃至每位女性，
都非常在乎的数字啦~
总有那么些妈咪们，
在减肥的道路上前仆后继，
也总有那么些妈咪们，
在减肥的道路上“死性不改”……
——都说每逢佳节胖三斤，元旦过后你长了几斤？
我躺在沙发上，捏着肚子上的肉，跟妈抱怨：
“妈，你怎么办我生得那么胖？”
我妈白了我一眼，说：
“老娘生你的时候才7斤，现在那么肥怪我吗？”
老婆想减肥了，决定晚上不吃饭。
后来太饿了，就买了一个面包。
觉得太甜，又买了两根烤肠。
觉得胃太酸，又去买了一包苏打饼干。
吃完觉得太干，又下去了一碗方便面。
特么又太咸，又买了一瓶红茶。
喝完想到今晚应该要减肥，
又准备下去买包酸奶喝喝……
老婆最近减肥，
可总抵挡不住吃的诱惑，
刚刚吃完了跟我讲：
“老公，要不我去深山老林里住一段时间吧，
没有好吃的我就能减下来了。”
我回她：
“要那样的话，你就能学会打猎了。”
当我决定减肥时，
从钱包里拿出一个硬币，说：
“如果是反面我就减肥！”
说完我抛到空中，
用手接住一看，
是反面！
于是：
“三局两胜！”
结果第二次还是反面，
我不服气的说：
“如果连抛三次都是反面就是命中注定该减肥了！”
可第三次仍然是反面，
我怒气冲天大喊道：
“哼，我命由我不由天！呸，减个屁肥啊！”
妻子下决心开始减肥，
对丈夫说：
“从明天开始，我晚饭只吃香蕉和菠萝。”
丈夫淡淡地回了一句：
“大象就是吃这些长成那样的……”
老婆：“这附近哪有健身房？我想减肥。”
邻居：“出门右转200米。”
老婆：“有没有近点的？”
邻居：“……”
去面试的路上，
被一个发减肥传单的小哥缠住。
我不耐烦地说：
“没兴趣，我赶时间，面试快迟到了。”
他不依不饶地在后面喊：
“你听我讲完啊……喂！你不减肥，去面试又有啥用啊？”
减肥之路，简直任重而道远呀！
各位想要身材美美哒的宝妈们！
来！
新的一年，
管住嘴！迈开腿！
… …
叮当爸：那这个猪排我自己吃了哦！
叮当妈：你敢张嘴试试？？？
叮当爸：……
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