产后这么吃，小心伤身！

很多产后妈妈会选择母乳喂养宝宝，那么饮食调理就尤为重要。但是不少人存在一些饮食调理的误区，很难被新妈妈认识到。那么有哪些误区需要妈妈注意？

1.给产后妈妈喝浓汤

有不少人觉得，浓汤是营养价值最高的汤，补养效果非常棒，所以产后妈妈常常会喝浓汤。像鸡汤这样的浓汤中含有高含量的脂肪，如果产妇食用过量的脂肪，会导致奶水中的脂肪增加。婴儿的消化系统并不能吸收这种高脂肪的奶水，反而会负担加重，造成婴儿腹泻。另外，产后妈妈体内脂肪含量过高，很容易身体发胖，难以恢复产后身材。

产妇补养应尽量选择维生素、蛋白质、铁、锌、钙、磷等营养物质含量较高的清汤。比如，蛋花汤、蔬菜汤、鲜鱼汤、精肉汤等。另外，值得注意的是，饮汤的同时还需要吃肉，这样才能真正补充到营养。

2.过多饮用红糖水

产妇分娩就是在鬼门关走了一遭，元气受损严重，身体虚弱，所以，很多人都知道要多喝红糖水进行补血和补充碳水化合物。红糖水对于产妇恢复有奇效，它具有活血化瘀、健脾暖胃、益气养血、驱散风寒等功效，能够促使子宫复位，利于恶露排出。虽然，红糖水对产妇好，但也不是说喝得越多越好。

过量饮用红糖水，对产妇的牙齿造成损伤外，还会增加恶露中的出血量，导致产妇过量失血，引起贫血症状。另外，夏天饮用过多红糖水会让产妇更容易中暑，身体越发虚弱，严重出汗。

一般，产妇喝红糖水的时间维持在7-10天的范围内最佳。

3.过早过量喝汤

有些产妇在分娩后就开始饮用各种营养丰富的汤，如猪蹄汤、排骨汤、鲫鱼汤等。很多人都认为，这样不仅能够促进身体的恢复，还能增加奶水分泌量，让宝宝能吃更多的母乳。

过早让产妇喝汤，会导致奶水分泌过量。而刚出生的宝宝食量小，吮吸力也不强，剩余的奶水只能滞留在乳腺导管内，引起乳房胀痛。另外，产妇乳头如果被咬破，容易被细菌感染。不仅给产妇造成痛苦，还影响给宝宝的正常哺乳。

产妇分娩后不应过早催乳。可在一周后逐渐增加营养汤的摄入，为宝宝逐渐增加的食量做好充分的准备。喝汤时要注意有限制地喝汤，以免引起乳房胀痛。

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