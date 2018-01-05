熊孩子有这些表现 小心营养不良

孩子的饮食健康一直是各位家长关注的重点问题，家长们常常担心宝宝营养摄入不足或是营养不均衡，影响宝宝身体发育。其实，当宝宝出现营养不均时，身体或心理都会发出某些信号，家长们只要及时识别这些信号，就可以及时为宝宝补充不足的营养了。

1.体弱多病

如果体内缺乏某种营养成分，很容易使宝宝的抵抗力和免疫力下降，尤其是微量元素的缺乏，让宝宝生病感染的频率增高，可能会会经常感冒发烧，还容易出现各种炎症，比如皮肤炎、牙龈发炎、口角炎等。

如果宝宝不爱吃肉蛋奶等食物，蛋白质摄入不足，也容易发生感冒和炎症。所以，家长应尽量让宝宝的饮食更丰富一点，让宝宝既爱吃菜也爱吃肉。

2.身高体重头围低于正常起水平

宝宝的身高、体重、头围能很好的反映身体发育情况，是医生判断孩子生长发育的重要参考指标。如果宝宝营养摄入不足，身高和体重较正常水平会低一点。头围也是一样，过大或是过小都是宝宝身体异常的信号。

父母要定期带宝宝去医院进行检查测量。一旦发现宝宝的指标低于同龄人时，就要调整宝宝饮食，增加营养摄入。

3.便秘口臭

有的孩子可能偏爱甜食或是油炸类食品，爱吃肉不爱吃蔬菜水果，这种饮食习惯容易导致便秘。由于纤维素摄入不足，肠道蠕动受到影响，粪便停留在体内产生毒素导致口臭。

父母不能只给宝宝吃他爱吃的东西，这只会使他偏食挑食越来越严重，长久以来，身体就会缺乏营养要素，出现身体疾病。

4.发育迟缓、反应迟钝

家长们关心宝宝的营养情况情有可原，因为如果宝宝出现营养不良或不均的情况，不仅影响身体发育，也影响脑部神经的发育，造成各项发育迟缓。

如果宝宝出现健忘、反应迟钝、发育迟缓等问题时，爸爸妈妈就要引起注意了，很可能是宝宝营养不良和营养不均衡了。

5.情绪不稳定

B族维生素能够通过调节神经系统使人的情绪发生变动。当宝宝缺乏维生素B1时，会表现出易怒暴躁的情绪；维生素B6缺乏时，宝宝会容易困倦、易激动；缺乏维生素B12会让宝宝反应迟钝。

维生素B1大多存在在种子外皮和胚芽中，像燕麦和黄豆中都含有丰富的维生素B1，另外，在酵母和瘦肉中也含量丰富。像动物肝脏、肉蛋奶、谷物等食物中含有丰富的维生素B6。

如果孩子出现营养不良或者营养不均的情况时，可以先通过饮食进行调理，如有必要，可以借助药物。

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