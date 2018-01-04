为给丈夫治病 妈妈将幼女卖给五旬男

据英国《每日邮报》12月21日报道，日前巴基斯坦警方解救了一名10岁女童，据了解当时这名女童即将要被母亲卖给五十岁男子，好在警方及时赶到，阻止了这场荒唐的交易。

警方接到线报 拯救女童

据警方消息，2017年12月19日上午11点，警方接到消息，称一名10岁女童将要被卖给50岁男子做妻子。于是，他们马上采取行动，来到了媒人家，逮捕了十一名共犯，但新郎却逃之夭夭。据悉，此次媒人从男方和女方家分别获得了340英镑和170英镑的佣金。

为了给丈夫治病 母亲不得不卖女儿

女童的妈妈纳比阿特解释到，自己和丈夫也不愿意卖掉女儿。但是丈夫生病，无法站立行走，更没有机会机会见证女儿的婚礼，为了要还清治病借的高利贷，只能如此。新郎比奥斯答应会给他们5400英镑，并且不需要任何嫁妆，婚礼费用也是由他来承担。目前，女童已经被送到外祖父家，相关人员均已被警方拘捕关押。

虽然警方的及时出动解救了孩子，让她避免了这可悲的遭遇，但是在巴基斯坦女童被迫结婚并不在少数，据联合国儿童基金会数据，在当地15岁之前结婚的女童约为3%，18岁之前结婚的女童则达到21%，这个数字不容小觑！

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