教师坐娃娃身上秀一字马 园方说在玩游戏

这年头，幼儿园真是什么事都有！前段时间，湖南一女老师因一张一字马照片“走红”网络。照片中，这名女老师坐在由10多个孩子叠成三层的人肉坐垫上秀一字马。事发后，园方紧急召开家长会说明情况，并承认该名女教师做法欠妥。

涉事方是长沙师范学院附属第一幼儿园。从曝光的照片上我们可以看到，垫子将19个小朋友隔成上下3排，最上面还压着一个笑容满面秀一字马的女老师。

据了解，这张引起争议的照片该幼儿园中班上体育课时由老师拍摄，后通过家长QQ群传播到网上。

中班的孩子大多只有4、5岁大，进行这般有风险的活动，家长们感到很担心。有宝妈直言对此很不能理解，表示搞不清楚老师这么做的意图。她认为正规公立幼儿园应给予孩子更多的关爱，而不是从娱乐角度不顾及孩子的安全。

面对家长质疑，园方负责人解释，孩子们这是在进行中班的一项名叫“汉堡包”的培训课程，“源自国培远程培训课程健康领域资源，在上海等地都很普遍。”此项活动针对中班幼儿的特点和兴趣，通过热身、探索垫子上的各种玩法、利用垫子玩叠“汉堡包”游戏，一起想办法增加挑战难度。同时，老师会参与其中。“主要是锻炼幼儿意志品质、抗压能力，增强团结协作的精神。”她还强调，“活动全程都有安全防范措施。”

负责体育教学的曹老师表示，“这个活动是依照力学原理，控制在安全范围内。”活动时孩子很积极，很快乐，“安全事项也注意了，比如孩子头要伸在外面等”。

此事被曝光后，园方召开紧急家长会说明情况，表明“汉堡包”培训课程有教材可考证，但根据教材最上面施压的应该是几个幼儿，女老师做上面秀一字马确实欠妥。

幼儿园一名幼师表示，涉事女老师在该园已经当了1年的保育员，是学舞蹈专业出身，并没有接受过系统的幼教学习，所以在幼儿教育的方式方法上欠妥。

专家表示，虽然从力学角度来说，垫子有分散压力，孩子所承受的力相对均匀，重量也不大，但不建议让孩子进行这种有风险的叠罗汉式游戏。一般来说，中间或底层孩子容易发生意外，且不容易发现，现场应有专业的安全人员，且要提前做好做好相关安全防护措施。

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