2017母婴事件大回顾 你还记得多少

一转眼，2017年已经跟我们说再见了。在这一年，母婴界发生了很多大事，你都还记得吗？育姐今天就带大家一起回顾一下。

1月

明星扎堆生孩子

娱乐圈hin热闹，好多鸡宝宝出生啦，快来数一数。黄晓明Angelbaby、Ella陈嘉桦、槿汐姑姑孙茜等都获一子，霍建华林心如、朱丹周一围、郭富城方媛这几对明星夫妻喜得爱女。周杰伦昆凌、霍启刚郭晶晶则是凑了个“好”，庾澄庆是老来再得女。对了，还有黄磊孙莉、贾静雯修杰楷迎来了第三胎。

点评：最近几年，Wuli男神女神扎堆结婚生子，升级做父母。不少明星家庭更是喜得二胎，甚至三胎。对此，很多也想再生育的普通家庭只有羡慕嫉妒恨的份儿了。

2月

女童父母逼停过山车

2月7号下午，在柳州市雀儿山公园里，一位家长因为担心女儿的安全，把开了一半的过山车硬生生逼停了。原来少女瞒着家长偷偷跑去公园里玩过山车，家长发现后很担心，于是采取了逼停过山车这样过激的行为。

点评：虽然一直提倡大家多关注儿童的安全问题，但过激行为可要不得。讲真，与其强行阻拦，不如管好自己的孩子。

3月

保姆虐童、纵火系列案件引发关注

3月18日，家住福州的张先生通过视频发现，保姆打他孩子，甚至捏住鼻子强灌米糊，差点让孩子窒息。

6月22日凌晨5点左右，杭州一栋豪宅里发生了一起火灾。在这起火灾里，妈妈和3个孩子不幸遇难。根据警方调查，起火原因竟然是保姆纵火。

7月7日下午，丁女士通过手机监控发现，保姆丁某在打1岁大儿子文文，还拿拖把往儿子脸上抹。

12月9日，郑州一名保姆在电梯里连续捶打孩子腹部、头部、背部十多次。

点评：当前保姆的入职门槛很低，很多无业妇女稍加培训就可以上岗，为儿童安全埋下诸多安全隐患。虽说这些黑心保姆是极少数，但频频曝光的丑闻却一次次刺痛着大家敏感的神经。

希望国家能健全家政服务行业的相关法律，改变家政行业准入门槛低甚至无门槛的现状。也希望大家在请保姆时找正规的家政公司，认真调查保姆的从业资质。当然，保姆的个人品德大家也要认真考察一番。

4月

女作家林奕含自杀

4月27日，26岁的台湾女作家林奕含自杀身亡。因少时被补习老师诱奸，她长期处于精神崩溃的边缘患上重度抑郁症，后来创作了半自传体小说《房思琪的初恋乐园》，然而最终难以承受生命之重选择自杀。

点评：受到伤害的人需要的是支持和温暖，而不是质疑。事实上，很多“房思琪”被猥亵、性骚扰和性侵后不仅过不了自己的一关，认为“丢人”，更要承受家长和无数吃瓜群众的第二次伤害。真心希望这世上再也没有“房思琪式的强暴”，大家都心存善意，而受害者们能勇敢强行。而作为家长，请各位认真做好孩子的性教育，保护好自己的孩子。

8月

南京高铁猥亵女童

8月12晚7时许，有网友在南京南站候车室发现一男子用手抓摸女童的胸部，疑似猥亵女童，引发社会各界关注，警察很快抓获了18岁的犯罪嫌疑人段某某。调查发现，同行的两人是段某某的父母，而女童是段某某父母的养女。

点评：这起案件又一次提醒各位家长，要做好孩子的性教育！即使是亲兄妹，也要保持合理地距离，同时这也让人们关注了被收养儿童的生活状态。

榆林产妇坠楼

8月31日20时许，陕西榆林一位产妇因难忍分娩之痛跳楼自杀。事发后，围绕着“究竟是谁拒绝破腹产”，医院和家属各执一词。最终，官方发布调查结果认为医院的诊疗合规，但监护不到位。9月11日，医院已经和家属签署了赔偿协议。

点评：怀胎十月一朝分娩，生产之痛痛不欲生，居然能把一位即将临盆的妈妈逼到跳楼！究竟何时女性才能夺回自己的子宫，真正拥有自主选择生产方式的权利？

9月

爸爸去哪儿第五季开播

9月14日，《爸爸去哪儿》第五季在芒果TV开播。节目一经播出就火爆荧屏，几位萌娃吸粉无数。软萌又可爱的小小春Jasper更是实力圈粉，凭借超高的情商、温暖的笑容，俘虏了众多网友的心。

点评：在充满爱的环境中成大，也懂得如何去爱人。想要Jasper这样的孩子吗？很简单，父母恩爱，一起给予孩子满满的爱吧。

10月

宫颈癌疫苗国内上市

早前消息，今年10月，宫颈癌疫苗正式上市，其实自8月份开始各地已经陆续可接种。女性朋友们可以在附近的社区卫生服务中心或疫苗接种点，进行预约接种。

点评：以前，大家谈宫颈癌色变，生怕自己患上这种可怕的疾病。现在，国内终于上市了！不用跑香港排队，在家门口就能接种疫苗，真是太棒啦！

11月

携程亲子园虐童

11月初，网上流传着携程托管亲子园教师打孩子的视频。在视频里，老师不但殴打孩子，还强行喂孩子吃疑似芥末物。事发后，警方对园长在内的四人进行了刑事拘留，检察院也对这四人以涉嫌虐待被看护人罪批准逮捕。

点评：这件事提醒各位家长，给孩子选择幼儿园要谨慎。相对来说，公立幼儿园更让大家放心。另外，选择幼儿园时除了看硬件设施，更要看其教学方法和理念，老师是不是真心喜欢孩子，教孩子是不是很用心。

红黄蓝虐童

11月22日晚，10多名家长向警方报警，朝阳区管庄红黄蓝幼儿园(新天地分园)国际小二班的幼儿遭遇老师扎针、喂不明白色药片，并提供孩子身上多个针眼的照片。11月26日，北京警方对此事进行了通报，幼儿园教师刘某涉嫌虐童被刑事拘留。11月29日，涉事的幼儿园发布道歉信。

点评：虐童事件频频出现，引起了全民关注。大家在愤怒、心痛的同时，也要注意到虐童事件的背后，是幼教资源不足、虐童罪入刑、超前教育泛滥等更多问题亟待解决。

12月

明星出轨离婚开撕

跨年夜爆出猛料，李小璐疑似出轨嘻哈歌手PG One，瞬间引起了众多网友的关注。其实，2017这一年，明星出轨离婚撕逼的事真的不少！1月9日，陈思诚夜会两女疑似出轨，网友们纷纷为佟丽娅感到不值，自己忙着照顾娃老公却在外面“偷吃”。4月12日，白百何在泰国与猛男幽会被爆出轨，贤妻良母形象崩塌。5月17日，刘洲成妻子林苗公开发布离婚声明，控诉自己孕期、坐月期间刘洲成家暴。何洁赫子铭更是狗血，从年初撕到年尾，闹得沸沸扬扬不可开交。

点评：曾经相爱撒狗粮，更何况都是有孩子的，希望所有夫妻无论选择分手还是继续经营，都要将伤害降到最低，不要伤害到无辜的孩子！

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