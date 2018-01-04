福原爱不让女儿知职业 原因让人笑尿

众所周知，中国人民的老朋友、东北话十级学者“瓷娃娃”福原爱是一名乒乓球选手，嫁给台湾同行江宏杰后，生了个女儿。

父母都是职业乒乓球选手，大家自然猜测小瓷娃娃会不会女承父母业。毕竟有着不错的遗传基因。

但是近日，福原爱却在日本一档综艺节目中表示：

不想让女儿知道自己是打乒乓球的，除非是女儿上网自己搜到。

主持人问是因为打乒乓球太辛苦吗？

爱酱说不是，她还说了自己一个小心机。

等哪天孩子邀请自己陪她打乒乓球，之前一直是“运动无能”人设的妈妈，这时候再暴露出来，一拍拍把孩子扣飞。

想想都有点小激动，爱酱说完之后，自己都忍不住笑出声来。

对孩子这么心狠手辣的亲妈，我也是服气的。

网友描述了当时的画面：

女儿：妈，你这打的啥玩意啊，太次了也。

福原爱反手一个扣杀

福原爱：这给你能的，你咋不上天啊？

不过也有中国网友分析：

福原爱是怕自己女儿当上乒乓球选手之后，遇上大魔王张怡宁的女儿，重复自己当年被打哭的经历吧。

这种可能也不能排除，张怡宁退役后，也生了个女儿。

之前张怡宁就曾对媒体说，如果女儿有打球的意愿，不排除自己亲自训练她。在女儿1岁多的时候，就特别喜欢球类运动，体能了得，跑跑闹闹一整天都不嫌累。

随着女儿不断长大，时不时地，张怡宁都要带着女儿出现在兵乓球的比赛现场熏陶一番。

里约奥运会时，张怡宁就曾带着女儿去现场观战并给队员们打气。

不过我个人倒是很期待，两位的孩子能在奥运会比赛中相遇，哈哈哈哈……

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