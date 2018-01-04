“谁还不是个小仙女咋滴”——你当个妈试试！
发布于2018-01-04 09:56:03 标签：0-1岁, 业界快讯, 妈妈, 育儿知识 作者：刘瑞祥
曾几何时，叮当妈还是个青葱少女，扎个元气的小辫，举个精致的小甜点，挽着男朋友的胳膊，小鸟依人地在街上溜达，偶遇一位带娃出来的妈妈。
只见这位妈妈：头发胡乱用橡皮筋束起，宽大的衣服布满各种不明污渍，还遮不住突出的肚腩，黑眼圈混杂着满脸的暗疮和痘痘，一手拉扯着哭叫的娃，一手拎着蔬菜、肉和各种生活用品，满脸都写着烦闷与疲惫。当时叮当妈内心充满了不解，甚至还有一丢丢嫌弃：不就是当了个妈嘛，至于把自己捯饬得这么邋遢吗？由此暗暗在内心发誓：要是我当了妈，那还得当个小仙女，还得把自己收拾成小美妈！
然鹅，现实总是残酷的，总是啪啪打你脸…当我也成为了妈妈，整个画风，就开始突变了……
吃饭
上班
出门
记性
睡觉
走路
看书
家庭地位
育儿不易，
其中的酸甜苦辣，
也只有当你成为了妈妈，
才能够细细品味出来。
也许，
为了孩子，
咱们放弃了捯饬自己的时间，
放弃了跟老公独处的浪漫时刻，
还放弃了许许多多别的东西…
但是，
当看着自己与所爱之人的结晶，
静静地躺在自己怀里，
睫毛轻轻随着呼吸抖动，
小手时不时颤一颤时，
那一刻仿佛看到了天使的降临。
不过呢，
各位小美妈，
也千万别太亏待自己，
该臭美就臭美，
该放松就放松，
该使唤老公，
就尽情使唤老公，
（老公：？？？）
与宝宝一起快乐成长，
甜蜜的负担，
说到底，
还是很甜蜜的呀！
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