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“谁还不是个小仙女咋滴”——你当个妈试试！

发布于2018-01-04 09:56:03 标签：0-1岁, 业界快讯, 妈妈, 育儿知识 作者：刘瑞祥

曾几何时，叮当妈还是个青葱少女，扎个元气的小辫，举个精致的小甜点，挽着男朋友的胳膊，小鸟依人地在街上溜达，偶遇一位带娃出来的妈妈。

只见这位妈妈：头发胡乱用橡皮筋束起，宽大的衣服布满各种不明污渍，还遮不住突出的肚腩，黑眼圈混杂着满脸的暗疮和痘痘，一手拉扯着哭叫的娃，一手拎着蔬菜、肉和各种生活用品，满脸都写着烦闷与疲惫。当时叮当妈内心充满了不解，甚至还有一丢丢嫌弃：不就是当了个妈嘛，至于把自己捯饬得这么邋遢吗？由此暗暗在内心发誓：要是我当了妈，那还得当个小仙女，还得把自己收拾成小美妈！

然鹅，现实总是残酷的，总是啪啪打你脸…当我也成为了妈妈，整个画风，就开始突变了……

吃饭

上班

出门

记性

睡觉

走路

看书

家庭地位

育儿不易，

其中的酸甜苦辣，

也只有当你成为了妈妈，

才能够细细品味出来。

也许，

为了孩子，

咱们放弃了捯饬自己的时间，

放弃了跟老公独处的浪漫时刻，

还放弃了许许多多别的东西…

但是，

当看着自己与所爱之人的结晶，

静静地躺在自己怀里，

睫毛轻轻随着呼吸抖动，

小手时不时颤一颤时，

那一刻仿佛看到了天使的降临。

不过呢，

各位小美妈，

也千万别太亏待自己，

该臭美就臭美，

该放松就放松，

该使唤老公，

就尽情使唤老公，

（老公：？？？）

与宝宝一起快乐成长，

甜蜜的负担，

说到底，

还是很甜蜜的呀！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)

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