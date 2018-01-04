孩子太内向了？试试这个方法吧！

每个孩子的性格都是不一的，生活中有的孩子特别胆小内向，不愿意和他人交流、互动，也不敢独自一个人外出，面对这类孩子家长该如何帮助他：

孩子内向胆小的原因

环境和教育是造成孩子内向、胆小的最主要的原因。比如，有的父母比较专制，限制孩子的自由，过分限制孩子玩耍的时间。长此以往，孩子就会变得沉默寡言、缺乏与人交往的能力。还有的父母替孩子包办一切，从而孩子就缺少了独自锻炼的机会。也有的父母对孩子比较严厉，导致孩子一直处于恐惧的心理环境之中。

对内向的孩子要进行赏识教育

一名心理学家认为，人是希望被人赏识的，什么是赏识？赏识就是可以认识到别人的能力，并对他人的能力给予肯定以及赞美。孩子也需要赏识，并且赏识对孩子的成长非常重要。家长应该发现孩子的优点，并且肯定孩子的优点，要尊重、鼓励他，让孩子学会发挥自己的长处，让小朋友获得自信心。

要想对内向的孩子进行赏识教育，家长就要抓住以下几点：

1.多方面引导

要想孩子拥有健康的心理，家长首先要做的就是让孩子建立自信，让其学会自我赏识，如此才能让孩子有效地建立自信心。家长应该根据孩子的特质采取合适的方法，对他进行多层次、多方面的引导。

2.父母参与

想要对孩子实施赏识教育，父母是不可或缺的，父母应该为孩子创造温馨、和睦的家庭环境，让孩子能够健康、自由、快乐地成长。要想孩子充分发挥自己的优势，端正教育态度，选择合适的教育方法。

另外，家长应该鼓励孩子接触大自然，开阔眼界，让孩子拥有宽阔的心胸。此外，还可以鼓励孩子学习绘画、唱歌等技能，让孩子更自信。

3.注意事项

在对孩子进行赏识教育的过程中，家长也应该注意以下几个方面：

（1）认识要全面：家长既要看到孩子的优点，也要指出孩子的不足，从而让小朋友能够清楚地认识自己，树立正确的世界观。

（2）实事求是：要根据孩子的实际表现情况进行赏识，如果对孩子过度的赞誉，会导致小朋友形成极大的虚荣，这就适得其反了。

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