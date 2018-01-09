奶粉挂壁正常吗？如何减少

在给宝宝冲奶粉的时候，很多妈妈经常发现奶瓶壁上会有奶粉小颗粒。这是奶粉溶解的不彻底，还是质量问题，会不会影响宝宝消化呢？

奶粉挂壁很常见

其实奶粉奶粉挂壁是常见的现象，即奶粉冲调之后，奶瓶上会有一层粉质的小颗粒。有时候宝宝喝完奶粉，还会发现奶瓶壁和瓶底会滞留一些透明的奶粉颗粒，这说明奶粉里面的成分没有完全溶解于水。

1.有难容的蛋白质和脂肪

为了确保宝宝的能量需求，奶粉中都会添加蛋白质和脂肪。和其他元素相比，这两种成分不那么溶解于水。奶液属于悬混液，所以出现挂壁现象也很正常。

2.奶粉中添加了活性物质

有些配方奶粉中添加了酪蛋白、α-乳清蛋白、乳铁蛋白等活性物质，为了确保其营养显现只能使用干法混合到奶粉中。因为这种原因导致的挂壁现象，也属于正常现象。

3.冲调水温不对

估计不少妈妈发现，冲调奶粉的水温不对也会出现奶粉溶解慢的问题。高温冲调会导致奶粉蛋白变性沉淀，使脂肪析出，吸附其他颗粒结团挂壁。虽说奶粉有亲水性，但水温太低也会导致溶解度下降，出现挂壁难溶的情况。

在奶粉溶解这个问题上，并不能用是否挂壁来判断奶粉质量问题。相反，那些溶解效果好的奶粉，也可能是因为配方中添加了助溶物质。虽然不会挂壁难溶，但并不利于宝宝的健康。

如何减少奶粉挂壁现象

虽然说奶粉挂壁并不代表奶粉问题，但那么多营养留在奶瓶内，还是很可惜的。想要减少冲奶时的挂壁问题，一定要掌握正确的冲调方法。

1.适宜的水温

水温对奶粉溶解的效果非常重要，大多数奶粉冲调的水温在40℃，但也有极少奶粉会因为配方问题，有特别的要求。但只要根据奶粉冲调说明调试水温，溶解性差的问题可以大大减少。

2.冲调步骤要正确

正确的冲调方法应该是，先往奶瓶中加入40℃的水，然后按照比例放入奶粉。摇晃溶解的时候动作不要剧烈，更不能不分方向地乱甩。这样不但不利于溶解，还会产生大量泡沫导致宝宝胀气。

3.摇晃到充分溶解

虽然大多数奶粉落入水中都会溶解，但想要溶解均匀也没那么容易。倒入奶粉后拧紧，按照同一个方向轻轻摇晃，直到奶粉全部溶解。

4.水和奶粉比例正确

冲调的时候，水和奶粉的比例要严格按照冲调说明进行。奶粉过多不但会难以溶解，还会加重肠胃负担，影响消化。

5.储存方法正确

如果奶粉储存方法不当，很容易出现受潮结块的现象，自然溶解起来也困难重重。建议妈妈们开罐的时候，检查奶粉的粉质是否正常。其次，开罐之后要在1个月内食用完毕，并且要放在干燥阴凉的地方，不能放在冰箱中储存。

其实，奶粉的生产工艺、冲泡手法和添加元素等原因，出现的挂壁属于正常现象。但如果奶粉挂壁现象特别严重，甚至有大颗没有溶解的奶块，就要考虑是否是奶粉的质量问题了。

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