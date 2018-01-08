宝贝，妈妈也是第一次“做妈妈”……

几乎每一位父母都在乎儿女的管教，而几乎每一位儿女，都或多或少反感父母的管教。

之前，有这一条微博热搜：她七岁半的女儿在超市拿走一瓶奶茶，被当场抓住后送到学校进行批评教育。而这已经不是女儿第一次这样做，而张女士发现后制止教育，什么办法都尝试了，但女儿仍然屡犯不改，无奈之下，她选择了报警。

网友们对这位妈妈的做法议论纷纷。

而我却突然想到韩剧《请回答1988》中，

里德善的爸爸对女儿说的一段话：

我们总是在嫌弃妈妈唠叨，

嫌弃妈妈这顿饭做得不好吃，

嫌弃妈妈没有及时洗心爱的球鞋。

嫌弃妈妈管的太多，房间要管，学业要管……

妈妈骑车送孩子上学……

一桌最美味的菜是妈妈的味道……

干净清新的家是“洁癖”的妈妈在操劳……

但，

当时不懂，

妈妈也是第一次当妈妈。

更何况，

不是什么事情，

大喊一声“妈”，

就都能解决的。

“我妈妈最厉害，她是警察呢。”

“不，我妈妈更厉害，她可是医生。”

这是我们小时候最经常发生的口角，

因为没有人愿意相信，

世界上存在比“我妈妈”更厉害的人。

每个人的心中，

妈妈的身影永远是最高大最伟岸的。

从小我就觉得世界上最厉害的人就是妈妈。

不怕黑，什么事情都知道，

能把全家训的服服帖帖，

把生活打理的井井有条，

可是我们都不曾想过——

妈妈也是第一次当妈妈。

曾经，

一位妈妈在网络上吐露的心声，

瞬间引起了广泛的共鸣，

似病毒一般席卷了网络。

不少妈妈在微博上，

纷纷表达了自己对宝宝的爱，

以及强大外表下的软弱。

妈妈其实也不过是一个普通的女人。

就在生我之前，

她还是个怕虫子，

怕黑，

下不了厨房，

不会讲故事，

不会唱歌，

不会和小孩相处的普通女青年。

可是有了我之后，

一夜之间，

她就什么都不怕了。

成长是个漫长的过程，

可有的时候偏偏发生在一夜之间。

或许成熟也只是需要一个理由吧。

我们始终无法想象，

身边这些爱自拍爱、打王者、性格跳脱、神经大条的可爱女生，

就在不久的将来的某一天，

也会成为无所不知，

胆大心细的妈妈。

现在不会有人逼着她们去成熟，

但是当她们成为了一个家庭的半边天，

自然而然，

她们必须伪装成那副强大的模样。

这样的伪装会很累很辛苦。

面对如今的你们，

妈妈们可能已经可以卸下伪装，

但她们也不再是当年的青春少女，

亦或是早已习惯。

感谢每一个妈妈，

以爱为武装，

化身强大的模样。

第一次当妈妈的你真的很棒呢！

可是有时候我们忽略了，

我们把一切妈妈的付出当作理所当然，

甚至觉得妈妈不是理想中的“妈妈”，

但是，

她罗嗦，

她挑剔，

她责怪，

是因为她想做个好妈妈

母亲对孩子倾注了全部的爱，

所以……

当你觉得她烦心，

想一想，

妈妈也是第一次做妈妈

有了你，她有了铠甲，又有了软肋。

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