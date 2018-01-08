宝贝，妈妈也是第一次“做妈妈”……
几乎每一位父母都在乎儿女的管教，而几乎每一位儿女，都或多或少反感父母的管教。
之前，有这一条微博热搜：她七岁半的女儿在超市拿走一瓶奶茶，被当场抓住后送到学校进行批评教育。而这已经不是女儿第一次这样做，而张女士发现后制止教育，什么办法都尝试了，但女儿仍然屡犯不改，无奈之下，她选择了报警。
网友们对这位妈妈的做法议论纷纷。
而我却突然想到韩剧《请回答1988》中，
里德善的爸爸对女儿说的一段话：
我们总是在嫌弃妈妈唠叨，
嫌弃妈妈这顿饭做得不好吃，
嫌弃妈妈没有及时洗心爱的球鞋。
嫌弃妈妈管的太多，房间要管，学业要管……
妈妈骑车送孩子上学……
一桌最美味的菜是妈妈的味道……
干净清新的家是“洁癖”的妈妈在操劳……
但，
当时不懂，
妈妈也是第一次当妈妈。
更何况，
不是什么事情，
大喊一声“妈”，
就都能解决的。
“我妈妈最厉害，她是警察呢。”
“不，我妈妈更厉害，她可是医生。”
这是我们小时候最经常发生的口角，
因为没有人愿意相信，
世界上存在比“我妈妈”更厉害的人。
每个人的心中，
妈妈的身影永远是最高大最伟岸的。
从小我就觉得世界上最厉害的人就是妈妈。
不怕黑，什么事情都知道，
能把全家训的服服帖帖，
把生活打理的井井有条，
可是我们都不曾想过——
妈妈也是第一次当妈妈。
曾经，
一位妈妈在网络上吐露的心声，
瞬间引起了广泛的共鸣，
似病毒一般席卷了网络。
不少妈妈在微博上，
纷纷表达了自己对宝宝的爱，
以及强大外表下的软弱。
妈妈其实也不过是一个普通的女人。
就在生我之前，
她还是个怕虫子，
怕黑，
下不了厨房，
不会讲故事，
不会唱歌，
不会和小孩相处的普通女青年。
可是有了我之后，
一夜之间，
她就什么都不怕了。
成长是个漫长的过程，
可有的时候偏偏发生在一夜之间。
或许成熟也只是需要一个理由吧。
我们始终无法想象，
身边这些爱自拍爱、打王者、性格跳脱、神经大条的可爱女生，
就在不久的将来的某一天，
也会成为无所不知，
胆大心细的妈妈。
现在不会有人逼着她们去成熟，
但是当她们成为了一个家庭的半边天，
自然而然，
她们必须伪装成那副强大的模样。
这样的伪装会很累很辛苦。
面对如今的你们，
妈妈们可能已经可以卸下伪装，
但她们也不再是当年的青春少女，
亦或是早已习惯。
感谢每一个妈妈，
以爱为武装，
化身强大的模样。
第一次当妈妈的你真的很棒呢！
可是有时候我们忽略了，
我们把一切妈妈的付出当作理所当然，
甚至觉得妈妈不是理想中的“妈妈”，
但是，
她罗嗦，
她挑剔，
她责怪，
是因为她想做个好妈妈
母亲对孩子倾注了全部的爱，
所以……
当你觉得她烦心，
想一想，
妈妈也是第一次做妈妈
有了你，她有了铠甲，又有了软肋。
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