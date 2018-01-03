宝宝袜子怎么选？get这套技能就够啦

宝宝出生后，很多方面都需要受到密切关注，尤其是贴身物品。材质选择不当会对宝宝的皮肤造成伤害，袜子就是其一，尺寸或是材质选择不当，不仅起不到保护作用，反而还可能会带来伤害。下面，育姐就教大家帮助宝宝选袜子：

建议选择纯棉袜子

要明白，不同品牌的袜子质量不同。在面料的选择上，对宝宝来说最好是选择纯棉、纯丝或者是柔软面料。建议优先选择纯棉袜子，纯棉袜子具有吸湿保温的特点。棉纤维可向周围的大气吸收水分，本身也具有弹性高、多孔性的特点，非常耐洗耐穿。

不过，棉质的袜子穿起来较为舒适，但极易破损，而且由于很多袜子不是连续编织而成的，在前端往往会有缝合部分。这一部分给婴儿带来极大的不舒适感，因而需要密切注意。

注意尺寸、颜色、薄厚

袜子的选择不仅仅是看材质，尺寸也同样重要，过大过小都会给孩子带来不适。因此要根据实际情况出发，随着宝宝的生长发育来进行调整。其次，不要选择颜色鲜艳的袜子，这是由于这类袜子多使用化学成分染色，内含有害物质。最后，对袜子的厚薄也要有所关注。在温暖的室内，尽量不要给宝宝穿过厚的袜子，这样会导致宝宝出汗过多，产生不适感。而在室外则尽量穿上厚袜子，以防冻伤。

Tip：舒适性永远是第一位

舒适性永远是第一要点，好看与否都不重要。材质要根据宝宝皮肤的敏感程度来决定，尺寸要根据宝宝的生长发育情况来预计。此外，也要注意过敏原的存在，不同宝宝的肤质不同，因此不是越高级的袜子越好。总而言之，一切从实际出发。

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