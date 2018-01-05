二胎老阿姨，你们还ok吗？

二胎放开以后，一大波宝妈自愿或被逼迫纷纷加入二胎大军。现在，让我们来看看这些“勇士们”现在过得怎么样。

现在街头，很多中年女子是左手牵着一个熊孩子，右手抱着一个小熊孩子。一家四口出行，往往因管不住大宝哄不好二宝而乱成一团，如此“其乐融融”的场景简直可以“感动”天地。讲真，第一批生二胎的中国宝妈们很多都过着这种模式的日子。

☛ 房子、车子各种换

有了二宝，家里绝对不是多了一个人。带2个孩子，一个宝妈怎么够，要么请保姆要么得请父母帮忙。这样一来，家里也太挤了。房子换还是不换是个问题，就在纠结之时，看着的地段又长了一百多万。

还有那车，家有二宝不换个七人座的保姆车说不过去，带娃出游就它了。同时，通勤车要来一辆，如此上下班抢车位才有胜算嘛~

最最棘手的是生活习惯要换。当初规划、设想再好，也抵不过现实的残酷。任何一个东西都要买2样，不仅价钱要一样，甚至款式、颜色都要一样。一旦俩娃闹矛盾，首先要抽丝剥茧揭露真相，才能不误伤。然后必备“变脸”技能，这边陪大宝写作业怒吼，那边温柔哄二宝“呀~宝宝真乖，都会自己喝水水了~”

☛ 其乐融融，全靠死撑

有时候，忙着照顾二宝，大宝学习没空管了；有时候，要去给大宝开家长会，二宝就给爸爸。

更可怕的是，只要是俩孩子年龄相差5岁以内，那在家基本上水火不容，一言不合就开撕。在外，人家一看一家人其乐融融夸一句“哎呀，俩孩子这么乖，平时很省心吧？你可真幸福！”其实，内心的苦只有自己知道。

家里那是一会儿没收拾就一片混乱，孩子那是一有机会就轮番来告状，想要什么东西就假借对方名义……但如果他们不互相“伤害”了更糟，会合起火来犯熊，心好累~

☛ 幼儿园家长老龄化

一到接送孩子，或是幼儿园有活动，你会发现宝妈们年龄差不是一点点。年轻的青春靓丽也就20出头，年纪大的徐娘半老40多岁。所以同一班级的小朋友有的在哼唱TFBOYS，有的从小听周杰伦的《听妈妈的话》，不小心就有了代沟。

面对老师布置的作业，特别是手工，中老年宝妈们不慌不忙，轻松搞定，因为都有经验了嘛~在年轻宝妈还在为孩子不好好吃饭这些问题烦忧时，她们的关注点在奥数哪家强、小升初策略水更高一筹，美高学校到底怎么样……大宝正处于关键时期，二宝就顺便养着。

☛ 矛盾连连，谁要生二胎谁背锅

生二胎家庭的现实情况通常是，逼生的不带，要带的不生。比如闺蜜Q为了带孩子不得不当起了全职妈妈，好不容易把儿子带到上幼儿园，婆婆和亲妈一个劲儿催她再生一个，她是满心不愿。但奈何“敌军”火力太猛，她坦言快撑不住了。

而邻居家一宝妈老早就动起了生二胎的念头，然而婆婆、妈妈一直坚决反对，只因头胎女儿她自己一天都没带过。但还是没能阻止得了她，听说已经怀上了。可以想见，今后他们一家将生活在水深火热之中。

家有两宝，每当顾此失彼、兵荒马乱之时，全家人往往一致将矛头指向主张生二胎的那人头上。比如大家围着照顾生病的二宝，大宝不断犯熊；2个孩子打起来都受伤了……这时，恨不得把二胎塞回去，全家人还会非常想念以往那个天真的大宝，以及只有一个孩子时自己多么淡定从容。

对了，最爱逼生二胎的除了双方父母，还有七大姑大大姨。春节不远了，大家都注意啊~

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